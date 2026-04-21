17 yaşındaki Eda’dan 1 haftadır haber alınamıyor

Olay, 13 Nisan Pazartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'ndeki evinden markete gitmek için çıkan 17 yaşındaki Eda Şahan, bir daha geri dönmedi.

Polis ekiplerinin ise 17 yaşındaki Eda'yı bulmak için geniş çaplı çalışma yürüttüğü ve şu ana kadar bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.

"SADECE KIZIMIN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Gözü yaşlı anne ve baba, yetkililere ve vatandaşlara seslenerek kızlarının bulunması için yardım etmelerini istedi.

Baba Mustafa Şahan, "Kızım evde bana çay getirdikten sonra para alıp annesine bakkala gideceğini söylemiş. Evden çıktı sonrasında da bir daha geri gelmedi. Kızım geçen hafta Pazartesi gününden beri kayıp. O günden beri hiçbir haber, hiçbir bilgi alamadık. Emniyet ve diğer tüm kurumlara başvurduk ama sonuç alamadık. Ben sadece kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.

"EN SON CUMA GÜNÜ SOSYAL MEDYADA KONUŞTUM"

Anne Fatma Şahan ise, "Kızım babasına çay verdi, sonrasında evden para aldı ve bakkala gideceğini söyledi. Ben de çabuk gelmesini ve geç kalmamasını söyledim. Sonrasında da gelmedi. Evden çıkıp komşulara ve vatandaşlara sorduk ama bir iz bulamadık. Sonrasında da polise başvurduk. Benim tek dileğim kızımın sapasağlam bulunmasıdır. En son Cuma günü sosyal medyada konuştum onunla ama sonrasında görüşmedim. Tek dileğim kızımın eve gelmesi. Kızım daha 17 yaşında, onu zorla yanında tutan varsa onların da ceza almasını istiyorum. Kızıma sesleniyorum. Kızım, seni çok seviyorum. Tez zamanda evine dön. Başka hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu.

Öte yandan kayıp çocuğu bulmak için polis ekiplerinin çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.