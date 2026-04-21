Afyonkarahisar'da kayıp engelli şahıs aranıyor

Çay'a bağlı Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Yener, 15 Nisan günü annesiyle oturduğu evden çıktı. İbrahim Yener'in akşam dönmemesi üzerine annesi Sultan Yener (76) polise ihbarda bulunarak yardım istedi.

İhbar üzerine polis ekipleri tarafından İbrahim Yener için arama çalışması başlatıldı. İbrahim Yener'in son olarak Konya'da görüldüğü ve aramaların da bu bölgede sürdürüldüğü öğrenildi.

Oğlunun hayatından endişe ettiğini söyleyen Sultan Yener, "2 kız ve 1 erkek evlat sahibiyim. Kızlarım başka illerde evli. Eşim yıllar önce vefat etti. Oğlumla yaşıyorum. Fakiriz. Oğlum yüzde 65 zihinsel engelli. Çay'da tanımayan yoktur. Kendisine maddi manevi yardımda bulunurlar. O da bana getirirdi. Kimseye zararı dokunmaz. Zaman zaman Konya'ya ablalarına giderdi. Akşam gelmediği zaman onlara telefon eder garajda bulurlardı. Birkaç defa oldu. Fakat şimdi oralara da gitmemiş. Bir hafta oldu haber yok. Emniyete gittim bildirdim. Umutla iyi bir haber gelmesini bekliyorum" dedi.