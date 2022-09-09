17 yaşındaki Efe, kardeşini kurtarmak isterken boğuldu
İzmir'de, denizde boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak isterken başını kayalıklara çarpan lise öğrencisi Efe Bazu (17), hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Bazu, tatil için gittiği İzmir'de kardeşiyle serinlemek için denize girdi.
Efe Bazu, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak istedi. Bazu, bu sırada başını kayalıklara çarpıp boğuldu. Efe Bazu ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Bazu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bazu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bazu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Video Haberler
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı
- Genel müdürün sakladığı üç yıl
- Cem Uzan: Sayılı günler kaldı Türkiyem...
- Emniyet açıkladı: Yarın bazı yollar trafiğe kapanacak