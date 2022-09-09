17 yaşındaki Efe, kardeşini kurtarmak isterken boğuldu

09 Eylül 2022 Cuma, 15:12

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Efe Bazu, tatil için gittiği İzmir'de kardeşiyle serinlemek için denize girdi.

Efe Bazu, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren kardeşini kurtarmak istedi. Bazu, bu sırada başını kayalıklara çarpıp boğuldu. Efe Bazu ve kardeşi, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Bazu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bazu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bazu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.