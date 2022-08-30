Adıyaman'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti
Adıyaman'da dün serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan Halit Keskin (13) dün serinlemek için sulama kanalına girdi. Boğulma tehlikesi yaşayan Keskin'i yakınları sudan çıkardı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Samsat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Keskin'in cenazesi hastanedeki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.
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