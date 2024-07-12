17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyini yaraladı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç, babası ile kardeşini av tüfeği ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:30
17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyini yaraladı
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Olay, 11.20 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğukan Avcı (17) ile babası Hanifi Avcı (61) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Doğukan Avcı tüfekle ateş açtığı babası Hanifi Avcı ile abisi Burak Avcı’yı (23) yaraladı.

Baba Avcı kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Doğukan Avcı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı ağabey Burak Avcı’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.


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