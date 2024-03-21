'Yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarından aranıyorlardı: Yakalandılar!

Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:58

Güncelleme: 21.03.2024 - 15:58

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda “silahla tehdit ve basit yaralama” suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki B.T. adlı şahıs ile "cinsel taciz” suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki F.Y. adlı şahıs yakalandı.

Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı.