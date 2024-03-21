'Yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarından aranıyorlardı: Yakalandılar!

Çanakkale’de polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalandı. Zanlılarına “silahla tehdit ve basit yaralama” ve "cinsel taciz” suçlarından ceza aldıkların öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:58
'Yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarından aranıyorlardı: Yakalandılar!
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda “silahla tehdit ve basit yaralama” suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki B.T. adlı şahıs ile "cinsel taciz” suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki F.Y. adlı şahıs yakalandı.

Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı.


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