'Yaralama' ve 'cinsel taciz' suçlarından aranıyorlardı: Yakalandılar!
Çanakkale’de polis ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalandı. Zanlılarına “silahla tehdit ve basit yaralama” ve "cinsel taciz” suçlarından ceza aldıkların öğrenildi.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda “silahla tehdit ve basit yaralama” suçlarından 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki B.T. adlı şahıs ile "cinsel taciz” suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 yaşındaki F.Y. adlı şahıs yakalandı.
Şahıslar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği aktarıldı.
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