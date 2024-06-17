17 yaşındaki Hilal'den 8 gündür haber alınamıyor
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 8 gün önce kaybolan Hilal Ece Turhan’ın (17) bulunması için yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.
Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Hilal Ece Turhan, 8 gün önce evden ayrıldı.
Genç kızın geri dönmemesi üzerine telefonla da ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri Hilal Ece’nin bulunması için çalışma başlattı.
8 gündür sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.
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