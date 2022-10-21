17 yaşındaki Yiğit, öğretmeninin evinde ölü bulundu
Antalya'da, Yiğit Kalpak (17), arkadaşlarıyla gittiği Almanca öğretmeni H.G.'nin (30) evinde ölü bulundu. Evdeki incelemede, uyuşturucu madde kullanıldığı, ardından temizlik yapıldığı belirlendi.
Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 645'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanda, 21 Ekim Cuma saat 09.00 sıralarında; Yiğit Kalpak, Almanca öğretmeni H.G.'nin evine saat 01.30 sıralarında 5 arkadaşıyla birlikte geldi.
İddiaya göre, ilerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra Kalpak ve 2 arkadaşı, H.G.'nin evinde kaldı, diğer 3 arkadaşı evden ayrıldı. Sabah saatlerinde uyanan H.G., öğrencisi Yiğit Kalpak'ı uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İNCELEME YAPILDI
İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi. H.G. ile diğer 5 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi.
Öğretmen H.G.'nin ise, öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiği, sadece kahve içip saat 03.00 sıralarında uyuduğu, sabah saatlerinde ise Yiğit Kalpak'ı odada hareketsiz gördüğürü anlattığı ortaya çıktı.
Kalpak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
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