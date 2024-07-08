17 yıl hapis cezasıyla aranan firari Isparta’da yakalandı
Isparta’da polis operasyonla hakkında 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan operasyonla birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.U. isimli şahıs yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından E.U., cezaevine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşına zam kararı
- İki saatlik OYAK tartışması
- Son ankette Erdoğan'a bir kötü haber daha!
- Resmi olmayan sonuçlar belli oldu
- Erdoğan'ın eski danışmanından çok konuşulacak çıkış
- Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
- Ezhel: Öz terörist, vatan haininiz Avrupa'yı sallıyor
- Jose Mourinho'dan Mert Müldür kararı!
- AKP'nin ikinci adamı o görüşmeyi anlattı
- 'Afganlar giderse hayvancılık biter'