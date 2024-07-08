17 yıl hapis cezasıyla aranan firari Isparta’da yakalandı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 17:40

Güncelleme: 08.07.2024 - 17:40

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan operasyonla birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.U. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.U., cezaevine teslim edildi.