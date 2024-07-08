Paris'te polisten, aşırı sağ karşıtlarına biber gazıyla müdahale

Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:01

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:01

Ülkede, erken genel seçimlerin kesinleşmeyen sonuçlarına göre, Yeni Halk Cephesi, Ulusal Mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan ittifak oldu.

Aşırı sağa karşı Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, sol ittifakının sandıktan birinci çıkmasını kutladı.

Ellerinde Fransa ve Filistin bayrakları, "Paris'ten Gazze'ye Aşırı Sağ Geçemeyecek", "Mahallelerimizde Faşistlere Yer Yok" ve "Devrim" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

POLİS VE EYLEMCİLER ARASINDA GERGİNLİK ARTTI

İlk başta şenlik havasında geçen gösteride, ilerleyen saatlerde polis ve eylemciler arasında gerginlik arttı.

Bazı eylemciler, bisiklet gibi eşyaları ateşe verirken, polise havai fişekler ve farklı cisimler fırlattı.

Polis, göstericileri dağıtmak için peşlerinden koştu ve biber gazıyla müdahale etti.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, sokak ortasından yanan bisikletleri söndürdü.