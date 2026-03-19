170 akademisyenden Mehmet Türkmen için destek bildirisi

170 akademisyen, tutuklu Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen ve direnişteki Sırma Halı işçilerine desteklemek için bildiri yayınladı.

Bildiride, "Sendika Başkanı Mehmet Türkmen’in hiçbir suç unsuru taşımayan bu sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasını kınıyoruz. Bu tutuklama hak arayan, grev yapan işçilere, sendikal mücadeleye yönelik bir gözdağıdır" denildi. 170 akademisyenin imzaladığı destek bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

"Aylardır zamlı ücretlerini alamayan, geçtiğimiz ay itibariyle hak edilmiş ücretleri ödenmeyen ve ücretleri sürekli olarak geç ödenen, Gaziantep'te kurulu Sırma Halı işçileri 9 Mart 2026'da iş bırakmıştı. İş bırakma eyleminde bir konuşma yapan Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, bu basın açıklamasındaki sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınıp "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan" tutuklandı.

Mehmet Türkmen bu konuşmasında şunları söylemişti: 'İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu memlekette patronsanız, zenginseniz; işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, cinayet işleyebilirsiniz, kimse size hesap sormaz. Bu ülkede yasalar zenginler için geçerli değil.'

"İŞÇİLERE YÖNELİK BİR GÖZDAĞIDIR"

Sendika Başkanı Mehmet Türkmen’in hiçbir suç unsuru taşımayan bu sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanmasını kınıyoruz. Bu tutuklama hak arayan, grev yapan işçilere, sendikal mücadeleye yönelik bir gözdağıdır.

Bizler, aşağıda imzası bulunan akademisyenler ve araştırmacılar olarak, Sırma Halı işçilerinin ve BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Mehmet Türkmen bir an önce serbest bırakılsın! Sırma Halı işçilerinin hakları verilsin."

İmzacılar: Ahmet Bekmen (Doç. Dr.), Ahmet Gire (Dr.), Ahmet Haşim Köse (Prof. Dr.), Ahmet Hilal (Prof. Dr.), Ahmet Önder (Dr.), Ahmet Reha Cokugras (Bağımsız Araştırmacı), Ali Çeliksöz (Prof. Dr.), Alpkan Birelma (Dr.), Arif Koşar (Dr.), Aslı Odman (Dr.), Aslı Şahinkaya (Bağımsız Araştırmacı), Aydın Gelmez (Dr.), Aynur Özuğurlu (Doç. Dr.), Aysun Gezen (Bağımsız Araştırmacı), Aziz Çelik (Prof. Dr.), Barış Işık (Dr.), Barış Zeren (Dr.), Bartu Şanlı (Bağımsız Araştırmacı), Baver Yeşilyurt (Arş. Gör.), Begüm İnanç (Arş. Gör.), Beril Sercem Şengül (Arş. Gör.), Buket Soygüt (Dr.), Bulut Yavuz (Arş. Gör.), Burak Gürel (Doç. Dr.), Bülent Bulduk (Bağımsız Araştırmacı), Can Irmak Özinanır (Dr.), Can Nacar (Doç. Dr.), Cenk Bayır (Bağımsız Araştırmacı), Ceren Sözeri (Prof. Dr.), Ceyhun Güler (Doç. Dr.), Coşkun Soysal (Dr.), Çiğdem Öztürk (Bağımsız Araştırmacı), D. Barış Şen (Bağımsız Araştırmacı), Demet Bolat (Dr.), Deniz Gedizlioğlu (Dr.), Didem Danış (Prof. Dr.), Dilek Hattatoğlu (Doç. Dr.), Doğukan Dere (Bağımsız Araştırmacı), Düzgün Yeşil (Bağımsız Araştırmacı), E. Ahmet Tonak (Prof. Dr.), Ebru Voyvoda (Prof. Dr.), Ecehan Balta (Dr.), Eda Başoğlu (Arş. Gör.), Ege Mehmet Akman (Arş. Gör.), Ekin Bal (Arş. Gör.), Ekin Çalıcı Kıyak (Arş. Gör.), Ekin Değirmenci (Dr.), Ekinsu Devrim Danış (Bağımsız Araştırmacı), Ekmel Sayıl (Arş. Gör.), Elif Sinem Arıkan (Dr.), Emir Aydoğan (Arş. Gör.), Emir Küçük (Dr.), Emir Sarı (Bağımsız Araştırmacı), Emirali Karadoğan (Doç. Dr.), Emirhan Durmaz (Bağımsız Araştırmacı), Emre Doğan (Arş. Gör.), Engin Karaman (Dr.), Erdem Üngür (Dr.), Erhan Kaplan (Bağımsız Araştırmacı), Erkan Kıdak (Dr.), Erkan Muniroğlu (Dr.), Ernur Genç (Dr.), Ertan Erol (Doç. Dr.), Ertan Zereyak (Dr.), Ertuğrul Oruç (Dr.), Esra Dabağcı (Dr.), Esra Ergüzeloğlu (Dr.), Evra Çetin (Dr.), Fatma Betül Kocaaslan (Bağımsız Araştırmacı), Ferda Dönmez Atbaşı (Doç. Dr.), Ferda Uzunyayla (Doç. Dr.), Feyza Turgay (Dr.), Fırat Karçal (Öğr. Gör.), Fikri Buber (Arş. Gör.), Fuat Öztürk (Bağımsız Araştırmacı), Fulya Alikoç (Bağımsız Araştırmacı), Gökhan Atılgan (Prof. Dr.), Göksel Aymaz (Prof. Dr.), Görkem Akgöz (Dr.), Gülay Toksöz (Prof. Dr.), Gülhan Türkay (Prof. Dr.), Gülnur Elçik (Dr.), Güneş Gümüş (Bağımsız Araştırmacı), Gürsan Şenalp (Doç. Dr.), Güven Gürkan Öztan (Doç. Dr.), H. Deniz Sert (Bağımsız Araştırmacı), Halil Onur Altay (Arş. Gör.), Hande Köse (Arş. Gör.), Hasan Demirtaş (Prof. Dr.), Hasan Hüseyin Aksoy (Prof. Dr.), Huriye Esra Karatürk (Öğr. Gör.), Hülya Kendir (Dr.), Işıl Ünal (Prof. Dr.), Işıl Ünlü (Bağımsız Araştırmacı), İbrahim Albal (Arş. Gör.), İzge Günal (Prof. Dr.), İzzeddin Önder (Prof. Dr.), Kaan Biçici (Bağımsız Araştırmacı), Kansu Yıldırım (Bağımsız Araştırmacı), Kıvanç Yiğit Mısırlı (Arş. Gör.), Kutlu Dâne (Dr.), Kuvvet Lordoğlu (Prof. Dr.), Leman Meral Ünal (Bağımsız Araştırmacı), Levent Dölek (Dr.), Lülüfer Körükmez (Dr.), M. Ezel Ünal (Dr.), Mehmet Aşkın (Bağımsız Araştırmacı), Mehmet Barış Kuymulu (Dr.), Mehmet Cemil Ozansü (Arş. Gör.), Mehmet Zencir (Prof. Dr.), Mert Erbaş (Arş. Gör.), Metin Özuğurlu (Prof. Dr.), Muammer Kaynak (Doç. Dr.), Muhammed Gazali Kılınç (Bağımsız Araştırmacı), Murat Birdal (Prof. Dr.), Mustafa Balay (Öğr. Gör.), Mustafa Görkem Doğan (Dr.), Mustafa Kemal Coşkun (Doç. Dr.), Mustafa Şener (Bağımsız Araştırmacı), Nihal Saban (Prof. Dr.), Nilgün Erdem (Doç. Dr.), Niyazi Acer (Prof. Dr.), Onur Can Taştan (Dr.), Onur Hamzaoğlu (Prof. Dr.), Onur Ozgur (Bağımsız Araştırmacı), Orhan Kaya (Dr.), Osman Fatih Şanlı (Dr.), Ömer Furkan Özdemir (Dr.), Özay Göztepe (Dr.), Özden Polatöz (Dr.), Özgür Doğuş Erol (Dr.), Özgür Narin (Dr.), Özgür Sarıoğlu (Prof. Dr.), Özlem Özkan (Doç. Dr.), Öznur Sevdiren (Doç. Dr.), Raşit Tükel (Prof. Dr.), Recep Kapar (Prof. Dr.), Savaş Karabulut (Doç. Dr.), Seçkin Özsoy (Doç. Dr.), Sedat Acar (Dr.), Selime Güzelsarı (Doç. Dr.), Serdar Acun (Doç. Dr.), Serkan Öngel (Prof. Dr.), Sertaç Adıgüzel (Dr.), Sezen Çilengir (Dr.), Sinan Araman (Dr.), Soner Cem Gür (Bağımsız Araştırmacı), Süreyya Karacabey (Doç. Dr.), Şeref Özcan (Bağımsız Araştırmacı), Tahsin Mert Saygın (Arş. Gör.), Tahsin Yeşildere (Prof. Dr.), Taylan Engin (Dr.), Tezcan Durna (Doç. Dr.), Ulaş Bayraktar (Doç. Dr.), Ümit Özdemir (Bağımsız Araştırmacı), Volkan Ahıskalı (Arş. Gör.), Y. Doğan Çetinkaya (Doç. Dr.), Yaren Küçükkör (Arş. Gör.), Yasemin Özgün (Doç. Dr.), Yavuz Yavuz (Arş. Gör.), Yiğit Demir (Arş. Gör.), Yunus Bulut Topuz (Arş. Gör.), Yusuf Eren Erdoğdu (Dr.), Yusuf Muratoğlu (Doç. Dr.), Yücel Demirer (Doç. Dr.), Yüksel Akkaya (Prof. Dr.), Yüksel Tarım (Arş. Gör.), Zelal Beyaz Karçal (Dr.), Zerrin Kurtoğlu (Prof. Dr.), Zeynep Tül Akbal Süalp (Prof. Dr.)