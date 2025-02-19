170 bin 100 liraya da el konuldu! Balıkesir'de 'uyuşturucu' operasyonu: 10 gözaltı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 10 şüpheli gözaltına alındı.

170 bin 100 liraya da el konuldu! Balıkesir'de 'uyuşturucu' operasyonu: 10 gözaltı
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İHA
Yayınlanma: 19.02.2025 - 09:40

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 10 şüphelinin ikamet adresleri belirlenerek operasyon için düğmeye basıldı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan eş zamanlı operasyonla beraber 10 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde, 186 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 2 gram bonzai, 16 sentetik hap ve 3 adet extasy ele geçirilirken, 3 adet hassas terazi ile beraber uyuşturucu ticaretinden el edildiği değerlendirilen 170 bin 100 liraya da el konuldu.

Öte yandan 1 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ederken, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Balıkesir

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