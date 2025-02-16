Lastik botla kaçacaklardı... Balıkesir'de operasyon: 23 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Lastik botla kaçacaklardı... Balıkesir'de operasyon: 23 kaçak göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:30

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, bir grubun hareketlerinden şüphelendi.

Yapılan kontrolde, lastik bot şişirerek kaçmaya hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen kaçakçılığı #göçmen

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