Lastik botla kaçacaklardı... Balıkesir'de operasyon: 23 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:30

Güncelleme: 16.02.2025 - 16:31

Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, bir grubun hareketlerinden şüphelendi.

Yapılan kontrolde, lastik bot şişirerek kaçmaya hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.