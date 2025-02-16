Lastik botla kaçacaklardı... Balıkesir'de operasyon: 23 kaçak göçmen yakalandı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Mavi Işık mevkisinde devriye görevini sürdüren jandarma ekipleri, bir grubun hareketlerinden şüphelendi.
Yapılan kontrolde, lastik bot şişirerek kaçmaya hazırlanan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.
Yetkililer, göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen kaçakçılığı #göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Demirören Holding yöneticisine tutuklama!
- 'AKP dolmuşuna binenin akıbeti uçurumdur'
- 'Erdoğan talimat verdi, Ali Erbaş durdurdu'
- Erdoğan, Özel'e açtığı davada kaybetti
- Gazeteci Meral Kara Delen hayatını kaybetti
- Özel'den Erdoğan'a kayyum tepkisi
- 'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?
- Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu
- MİT 90 yıllık raporu ortaya çıkardı: İngiliz gazeteci
- Dokuz belediye başkanından Yavaş'a destek