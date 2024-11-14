18 gündür kayıp olarak aranan 32 yaşındaki şahsın cesedi barakada bulundu

Kocaeli’nde yaşayan ve 18 gündür ailesi tarafından kayıp olarak arandığı öğrenilen 32 yaşındaki Emre Aktaş, Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir barakada ölü olarak bulundu.

18 gündür kayıp olarak aranan 32 yaşındaki şahsın cesedi barakada bulundu
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İHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 16:23

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve ailesinin yaklaşık 18 gündür haber alamadığı Emre Aktaş (32) Sakarya’nın Geyve ilçesi Melekşesolak Mahallesi’nde fındıklık içerisinde bulunan bir barakada tüfekle vurulmuş halde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemelerde ilk belirlemelere göre, gencin tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.


Etiketler: #kocaeli #ceset

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