18 gündür kayıp olarak aranan 32 yaşındaki şahsın cesedi barakada bulundu
Kocaeli’nde yaşayan ve 18 gündür ailesi tarafından kayıp olarak arandığı öğrenilen 32 yaşındaki Emre Aktaş, Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir barakada ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve ailesinin yaklaşık 18 gündür haber alamadığı Emre Aktaş (32) Sakarya’nın Geyve ilçesi Melekşesolak Mahallesi’nde fındıklık içerisinde bulunan bir barakada tüfekle vurulmuş halde bulundu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aktaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemelerde ilk belirlemelere göre, gencin tüfekle kendisini vurarak yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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