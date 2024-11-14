Tekirdağ'da 4 gündür kayıp olarak aranıyordu... Asansör boşluğunda cesedi bulundu!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da 4 gündür kayıp olarak aranıyordu... Asansör boşluğunda cesedi bulundu!
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AA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 14:28

Tekirdağ'da 66 yaşındaki Kemal Gümüşsoy'dan 4 gündür beri haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gümüşsoy'un bulunması için çalışma başlattı.

Kayıp kişinin en son inşaat halindeki bir binaya girdiği belirleyen ekipler, burada yaptıkları aramada, Gümüşsoy'u hareketsiz şekilde asansör boşluğunda yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Gümüşsoy'un öldüğü belirlendi.

Gümüşsoy'un cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #tekirdağ #ceset

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