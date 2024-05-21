18 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavında usulsüzlük yapıldığının tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

DHA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:33
18 ilde FETÖ operasyonu: 19 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2012'deki vergi müfettiş yardımcılığı sınav sorularının, FETÖ/PDY üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık ettiği değerlendirilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 18 ilde operasyon başlattı.

 


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