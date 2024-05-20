FETÖ sanığı eski hakime 7,5 yıl hapis cezası

Yayınlanma: 20.05.2024 - 14:22

Güncelleme: 20.05.2024 - 14:24

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık eski hakim M.K. katılmadı. Eski hakimin avukatının hazır bulunduğu duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı mütalaasında, sanığın öğrencilik yıllarında FETÖ'ye ait hakim-savcı sınav çalışma evleri ile staj evlerinde kaldığını ayrıca FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığına dikkat çekti.

AVUKATI BERAATİNİ İSTEDİ

Mütalaada, sanık M.K.'nin örgüt içinde askeri öğrencilerden sorumlu 'mahrem abi' ve 'bölge talebe mesulü' olarak da faaliyette bulunduğunu aktaran savcı, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.A.'nın avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia edip, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, eski hakim M.K'ye 'FETÖ'ye üye olma' suçundan 7,5 yıl hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca sanığın tutuklanmasına hükmedip, yakalama kararı çıkarttı.