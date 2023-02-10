18 kişinin yaşamını yitirdiği gölgeler apartmanının yıkılma anı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 18 kişiye mezar olan Gaziantep’teki 5 katlı Gölgeler apartmanının yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde pazartesi günü saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin sarsıntısından başta Kahramanmaraş olmak üzere, Hatay, Gaziantep ve Diyarbakır’ın aralarında bulunduğu 10 il etkilendi.
Depremin hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinden afet bölgelerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sarsıntıdan en çok etkilenen illerin başında gelen Gaziantep’te şimdiye kadar 18 kişiye mezar olan Gölgeler apartmanının yıkılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ TÜYLER ÜRPERTTİ
Pazartesi günü saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Gölgeler apartmanının yanında bulunan binanın duvarlarının ve yerin şişip inmesi depremin şiddetini gözler önüne serdi. Gölgeler apartmanı ile yanındaki binada bulunan vatandaşların kaçışma anı da yine güvenlik kameralarına yansıdı.
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