18 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 18.03.2025 - 09:59

İZMİR ilinde 18 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.115-2025-03-18 17:00:00.846 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; MEHMET AKİF CD., Barbaros Cd., Mimar Sinan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.291-2025-03-18 17:00:00.579 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; Saim Çıkrıkçı Cd., , İsimsiz55, Hasan Tahsin Cd., Mimar Sinan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.35-2025-03-18 15:00:00.985 saatleri arasında Salihler; 1. Sk., 2. Sk., 3. Sk., 4. Sk., 5. Sk., 6. Sk., 7. Sk., Güllük, AKAR, İsimsiz134, İsimsiz130, İsimsiz99, İsimsiz90, , Sedef Sk., Çınar, İsimsiz91, Ziraatçılar Sitesi, Simav Cd., Sahil Yolu Cd., ACAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.653-2025-03-18 15:00:00.153 saatleri arasında Salihler; Site İç Yolu, Sahil Yolu Cd., Sıla Sokak., Karataş Sk., , Aydın, BEGONVİL, Aydan, EGE1, Yağmur Sitesi, UÇAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.666-2025-03-18 15:00:00.417 saatleri arasında Salihler; Ziraatçılar Sitesi, İsimsiz149, İsimsiz137, İsimsiz136, İsimsiz132, İsimsiz130, İsimsiz97, , İsimsiz139, begonvil, İsimsiz141, İsimsiz145, Hilmi Koçak Sitesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.357-2025-03-18 17:00:00.191 saatleri arasında Ovacık; Cevizdere Yolu, Celiller Yolu, , Çamiçi Yolu Küme Evleri, Çamiçi Yolu, Ovacık Köyü İç Yolu, Ovacık Köyü, Ovacık Köy İçi Yolu, Merkez Yolu, Karabağlar Yolu, Güvendik Yolu, Dedekler Yolu, Damlar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.357-2025-03-18 17:00:00.191 saatleri arasında Bağyurdu 29 Ekim; , Durmuşça elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.357-2025-03-18 17:00:00.191 saatleri arasında Yenikurudere; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.357-2025-03-18 17:00:00.191 saatleri arasında Sinancılar; Turgutlu Cd., Turgutlu, Sinancılar Köyü İç Yolu, SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER, İsimsiz31, SİNANCILAR KÖY YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.357-2025-03-18 17:00:00.191 saatleri arasında Sarılar; SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER, Turgutlu Cd., Saz Mah.Yolu, Beyler Yolu Kümeevleri, Beyler Yolu, Beyler Sokak, Saz Mah.Yolu Kümeevler, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 12:00:00.336-2025-03-18 14:00:00.413 saatleri arasında Bağyurdu Yeni; İsimsiz23, Tokat Burnu Sokak, Çayır Sokak, İzmir Ankara Cd., Ova, Çayır Kümeevleri, Sarı Ceviz Mevkii Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.357-2025-03-18 17:00:00.191 saatleri arasında Hisarlık; , OVACIK, İsimsiz3, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz23, Hisarlık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.574-2025-03-18 15:00:00.184 saatleri arasında Sıra; RADİKA, İsimsiz32, İsimsiz31, 8001/1, TERE, , HERCAİ, 8001. Sk., MESTAN DAYI, BİBERİYE, İsimsiz33 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.574-2025-03-18 15:00:00.184 saatleri arasında Camiatik; Kehribar Sk., Dörtyol Sk., Akik Sk., MESTAN DAYI, İsimsiz1254, YABANGÜLÜ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:00.574-2025-03-18 15:00:00.184 saatleri arasında Kuşçular; İsimsiz11, İsimsiz12, MESTAN DAYI, 8001. Sk., 8003, 8004 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:24.607-2025-03-18 15:00:30.684 saatleri arasında Musalla; 7015, 7012, İsimsiz177, 7007, İsimsiz204, 7004, 7016, 7000. Sk., 7008. Sk., 7014. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7011, 7010/1, 7006, , 7002, 7010 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:30:45.724-2025-03-18 15:30:52.938 saatleri arasında Ovacık; 7078. Sk., 7071. Sk., 7070. Sk., 7063. Sk., 7060. Sk., 7068/1, 7034/1, 7056, 7036/1, 7060/1, İsimsiz301, İsimsiz300, 7059. Sk., 7053. Sk., 7051. Sk., 7049. Sk., 7047. Sk., 7046. Sk., 7045. Sk., 7044. Sk., 7043. Sk., 7042. Sk., 7040/1. Sk., 7040. Sk., 7039. Sk., 7038. Sk., 7037. Sk., 7036. Sk., 7027. Sk., 7000. Sk., 7032, , Köy Yolu, 7095. Sk., 7083/1. Sk., 7080. Sk., 7079. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:30:45.724-2025-03-18 15:30:52.938 saatleri arasında Musalla; 7019. Sk., 7018. Sk., 7014. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:33.284-2025-03-18 17:00:43.712 saatleri arasında Yelki; 2387. Sk., , 2409. Sk., 2421. Sk., 2425. Sk., 2427. Sk., 2447. Sk., 2452. Sk., 2460. Sk., 2468. Sk., 2474. Sk., 2476. Sk., 2484. Sk., 2702. Sk., 2732. Sk., 2701, Adnan Menderes Cd., 2373, 2468, 2468 sk., 2401. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:00:33.284-2025-03-18 17:00:43.712 saatleri arasında Kahramandere; 2369. Sk., 827. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:39.367-2025-03-18 17:00:47.734 saatleri arasında Doğançay; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:39.367-2025-03-18 17:00:47.734 saatleri arasında Sancaklı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:00:50.13-2025-03-18 15:00:58.228 saatleri arasında Hürriyet; 1054. Sk., Vatan Cd., 1117. Sk., 1116. Sk., 1055. Sk., 1053. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 09:30:00.724-2025-03-18 16:00:00.692 saatleri arasında Karabağ; SEKİ, İsimsiz1, SEKİ, , İsimsiz4, İsimsiz38, İsimsiz39, İSKAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 09:30:00.724-2025-03-18 16:00:00.692 saatleri arasında Gedik; DUTLUDERE, İsimsiz4, DUTLUDERE, İsimsiz88 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 10:00:00.18-2025-03-18 16:00:00.446 saatleri arasında Zeytinlik; 9028/1, 9029, 9021, 9021/1, Vali Kutlu Aktaş Cd., İsimsiz27, 9028/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 10:00:00.18-2025-03-18 16:00:00.446 saatleri arasında Irmak; 501. Sk., 9509. Sk., 9500. Sk., 9502. Sk., 9503. Sk., Büyük Menderes Cd., Dr. Burhan Özfatura Cd., Vali Kutlu Aktaş Cd., İzmir-Çanakkale Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 10:00:00.18-2025-03-18 16:00:00.214 saatleri arasında Irmak; , 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 528/1. Sk., 529. Sk., 530. Sk., 531. Sk., 532. Sk., 533. Sk., 534. Sk., 9506. Sk., 9516. Sk., 9520. Sk., 9521. Sk., 9523. Sk., 9524. Sk., 9524/1. Sk., 9527. Sk., Büyük Menderes Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 10:00:00.18-2025-03-18 16:00:00.214 saatleri arasında İsmet İnönü; 1211/1, 527. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 10:00:00.33-2025-03-18 16:00:00.813 saatleri arasında Kazımpaşa; İsimsiz16 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 10:00:00.33-2025-03-18 16:00:00.813 saatleri arasında Zeytinlik; İsimsiz18, 9021 Sokak, 9036, 9028/1, 9020/1. Sk., 9021, İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 10:00:00.307-2025-03-18 13:00:00.405 saatleri arasında Belevi; 12510, 12507, 12504, 12508, 12507, DOMUZGEDİĞİ, 12006, 12007, 12002, ÜMİT AKOĞUL, 12505, 12502, 12003, 12004, 12005, 12008, DOKTOR TAHSİN KAYAYURT, 12010, 12009, 12516, 12512, 12034, 12025, 12024, 12023, 12022, 12021, , Cikmaz Sk, 12001/1, 12511, 12513, 12514, 12527, 12529, 12530, 12016, 12020, 12029, 12001, 12032, 12030, 12503, 12509, Vatan Cd., İzmir Aydın Cd., GÖRÜNMEZ, 12528, ŞEHİTLER, DOMUZ GEDİĞİ, 12531, 12519, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz87, 12502 sokak, 12018, 12515, 12522, 12523, 12027, 12026, 12039, 12015, 12012, 12011, 12013, 12014, 12028, 12517, 12518, 12521, 12520, 12017, TİRE, BELEVİ CUMHURİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 10:00:01.81-2025-03-18 16:00:17.507 saatleri arasında Yenişakran; 424. Sk., 423. Sk., 409. Sk., 408. Sk., 3510. Sk., 3435, 3479 Sk., 3423 Sk., 3475 Sk., 3494, 3482 Sk., 3478, 3411 sk., 3475 Sk., 3500/3, Çeşme Önü Cd., İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, 3435, İsimsiz29, 425. Sk., İNCİRLİK, 428. Sk., 429. Sk., 432. Sk., 433. Sk., İsimsiz28, 3466 Sk., İsimsiz26, İsimsiz18, İsimsiz17, 3513/1, 3410, 3434, İNCİRLİK, 479. Sk., 480. Sk., 481. Sk., 497. Sk., 3498, 499. Sk., 3500, 507. Sk., 508. Sk., 3511, 515. Sk., İncirlik Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-18 2025-03-18 12:00:19.588-2025-03-18 14:00:29.815 saatleri arasında Beyler; Geyikler, Beyler Köyü İç Yolu, Beyler Köyü, Beyler Köy Yolu, Beyler Cd., İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 12:00:19.588-2025-03-18 14:00:29.815 saatleri arasında Turabiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-18 2025-03-18 12:00:19.588-2025-03-18 14:00:29.815 saatleri arasında Çolak İbrahim Bey; Beyler Köy Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.