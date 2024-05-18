18 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.05.2024 - 10:46

Güncelleme: 18.05.2024 - 10:46

İstanbul ilinde 18 Mayıs Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah ALBAY NAİL GÖNENLİ, BAHTİYAR, DİLHAYAT, HÜRRİYET MÜCAHİTLERİ, NİSBETİYE, SARIOBA, TANBURİ ALİ EFENDİ, YILDIZÇİÇEĞİ, ŞEHİT AHMET ACARKAN sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah KABALAK, PALANGA sk / YILDIZ mah PALANGA, ÇIRAĞAN sk bölgelerinde 18/05/2024 10:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ASMALI MESCİT, ENSİZ, GENERAL YAZGAN, MEŞRUTİYET, MÜEYYET, NERGİZ, SOFYALI, TÜNEL MEYDANI, YEMENİCİ ABDÜLLATİF, ŞEHBENDER sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KIBLELİZADE, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, ŞİMAL sk / ŞAHKULU mah ENSİZ, GALİP DEDE, KÜÇÜK HENDEK, MEŞRUTİYET, MÜELLİF, OTÇU, TRAMVAY, İLK BELEDİYE, İSTİKLAL, ŞAH DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 18/05/2024 00:00:00 - 18/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk bölgelerinde 18/05/2024 10:00:00 - 18/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 18/05/2024 10:00:00 - 18/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah AKGÜL, ALAY, ATGEÇMEZ, CERRAH KERİM, DAMGACI, DUHANCI, DİNDAŞ, FENER KÜLHANI, FİRKETECİ, HACI İBRAHİM, HIZIR ÇAVUŞ FIRINI, HIZIR ÇAVUŞ MESCİDİ, KAZANCI SELİM, KIRIK TULUMBA, KÖROĞLU, KİREMİT, MERDİVENLİ MEKTEP, NAKKAŞ HAYDAR, RIFAT EFENDİ, SANCAKTAR YOKUŞU, SÜTLAÇ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ, TEVKİİ CAFER MEKTEBİ ÇIKMAZI, USTURUMCA, VODİNA, ÇIRAK, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR, ÇİMEN, ÇİÇEKLİ BOSTAN, ŞAİR NİYAZİ sk bölgelerinde 18/05/2024 00:00:00 - 18/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YAVUZ SULTAN SELİM mah ALTI BOHÇA, DİNİBÜTÜN, HALİÇ, HELVACI AHMET, KADI ÇEŞMESİ, KARA SARIKLI, KARADENİZ, KOPÇA, MÜFTÜ HAMAMI, MİMAR ÇEŞMESİ, PELİN, TİFTİK, ÂŞIKPAŞA, ŞEHLA sk bölgelerinde 18/05/2024 10:00:00 - 18/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 18/05/2024 09:30:00 - 18/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 18/05/2024 09:30:00 - 18/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ESKİ KİLYOS, KOCATAŞ, KİLYOS, MADEN CAMİ, MADENCİ sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALTINKUM, BÜYÜKYALI, DAĞÇİÇEĞİ, DİŞBUDAK, GÜMÜŞYAKA, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ÇAYHANE sk / GÜMÜŞYAKA mah AKARTEPE, AYDINCIK, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BEYAZLALE, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, DENİZLİ, DERİNCE, DİLOVASI, EMİRSULTAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAYDAR ALİYEV, KARAKİTAP, KURŞUNLU, MAHMUZ, MELİH CEVDET ANDAY, MEMDUHOĞLU, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTELLER, SAATÇİ, SAMANDAĞ, SARAYÖNÜ, SÜMEYRA, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, TEKKİRAZ, TELAĞACI, TELSİZ, TEVFİK FİKRET, TOROSLAR, YALIKÖY, YAZGÜLÜ, YENGEÇ, YÜCELEVLER, YÜKSELİŞ, ÖZKUL, ŞİLE sk / MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BEYAZEVLER, BURAK, DAMLA, HALKEVİ, MEVSİM, NADİDE, NEHİR, NOYAN, NİLAY, NİLGÜN, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SAĞANAK, SIRAT, SİNEM, TÜTEN, YEŞİLYURT, ÜNVER, İNÖNÜ, ŞARKI sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DÜZYOL, DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ÜMİT sk / ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, DOĞUHAN, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BAYRAKTAR, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DÜZYOL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLŞAD, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, GAZİ ATATÜRK, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, TEPE ÇAYIR, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah FETHİ ELMAS, YARBAŞI sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET KEMALBEY, ASIMBEY, ATATÜRK, BEKİR GÖKSEL, BOSTAN, CAMİ İÇİ, FİKRET GÜNDOĞAN, HÜSEYİN TUFAN, KUTSAL, KÜÇÜKYALI, MARİNA, PİRİPAŞA, TUZHANE, YARBAŞI, YUSUF DİBEK, ZİYABEY, İSKELE GEÇİDİ, İZZET ULUŞAHİN sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FEYYAZ ALTINORAK sk bölgelerinde 18/05/2024 13:00:00 - 18/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ACIPAYAM, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, DAĞLALESİ, GÜÇLÜ, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, NEZİRAĞA, OLTA, OSMANLI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, ZEYNEP, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 18/05/2024 14:00:00 - 18/05/2024 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS sk bölgelerinde 18/05/2024 10:00:00 - 18/05/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇALIŞKAN 1 sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKEL, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk / DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, IHLAMUR, KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk / FATİH mah UMUTREİS sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah ANDELİB, AYTEKİN, BARBAROS, DALGIÇ, DAĞISTANLI, DONANMA, SEÇİLMİŞ, TAHSİN, ULUBAŞ, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ARKAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, KEMAL ATATÜRK, ULUBAŞ, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/05/2024 00:00:00 - 18/05/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, GÜNEŞ, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk bölgelerinde 18/05/2024 09:30:00 - 18/05/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNÇ, ANADOLU, CONKER, HÜR, ÇAKIR, İKİZDERE sk / İNÖNÜ mah TARAKÇIOĞLU sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 18/05/2024 10:00:00 - 18/05/2024 13:01:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1392., 1485., 1486., 1487., 1488., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., 1496., CAMİ YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah 1., 2., 3., 8., KOÇMAN sk / GÜNEŞLİ mah 1334., FEVZİ ÇAKMAK sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 5.HÜRRİYET sk bölgelerinde 18/05/2024 00:00:00 - 18/05/2024 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET KOPUZ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk / FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1817., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., 1824., 1825., 1826., 1827., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1834., 1835., 1838., 1839., 1840., 1841., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk / KEMALPAŞA mah 1921. sk / YENİMAHALLE mah 1542., 1543., 1545., 1548., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1556., 1557., 1558., 1559., 1560., 1561., 1562., 1563., 1564., 1566., 1567., BAĞCILAR ASFALTI, MEVLANA, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 18/05/2024 00:00:00 - 18/05/2024 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR, KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ATATÜRK, KOÇMAN, MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk / GÜNEŞLİ mah 1245., 1250., 1252., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1260., 1261., 1262., 1263., 1264., 1265., 1266., 1268., 1331., 1332., 1333., 1334., 1335., 1336., 1338., 1362., KOÇMAN, KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk / KİRAZLI mah 1191., 1194., MERKEZ sk bölgelerinde 18/05/2024 00:00:00 - 18/05/2024 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1206. sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah TÜRKBEYİ sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1 sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah KAYNARCA sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1200., 1201., 1202., 1203., 1204., 1205., 1206., 1207., 1208., 1209., 1210., 1211., 1213., 1215., HOCA AHMET YESEVİ, MERKEZ sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1 sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, EGEMENLİK, HASTANE, KARADENİZ, KARANFİL 2, MAHMUTBEY, NAZLI, ÇAĞ sk bölgelerinde 18/05/2024 10:00:00 - 18/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, METE, NAZIM ERTEN sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GEREDE, GEZİ, GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÖKAY, GÖKBAY, GÖKKAYA, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKÇE, GÖKÇEN, GÜRSU, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk / TURGUT REİS mah 400., 404. ÇIKMAZ, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 420., 432., 433., 434., 440., ANADOLU, KARAOSMANOĞLU sk bölgelerinde 18/05/2024 00:01:00 - 18/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 18/05/2024 10:00:00 - 18/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / TM Kapasite Artışı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., 6., 7., ALADAĞ, BOĞAZKÖY, DUYGU, ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU, HUZUR, IRMAK, KARTEPE, KEMALETTİN TUĞCU, KIRÇİÇEĞİ, KÖROĞLU, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NEŞE, YEŞİLTEPE, ÇINARALTI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk / KOZA mah 1635., ESENKENT BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2., 228., 85., 87. sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU mah sk bölgelerinde 18/05/2024 14:00:00 - 18/05/2024 19:01:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1877., 1880. sk / YEŞİLKENT mah 1863., 1880., 1894., 1895., 2012., HACI BAYRAM VELİ sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 786., 793., 824. sk bölgelerinde 18/05/2024 09:00:00 - 18/05/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SÜLEYMANİYE mah 763., 724., 725., 740., 741. sk bölgelerinde 18/05/2024 12:00:00 - 18/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 290., 291., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah OKURLAR sk bölgelerinde 18/05/2024 15:00:00 - 18/05/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.