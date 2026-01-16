Cumhuriyet Gazetesi Logo
18 milyon öğrenci karne alacak... Okullarda yarıyıl tatili bugün başlıyor!

18 milyon öğrenci karne alacak... Okullarda yarıyıl tatili bugün başlıyor!

16.01.2026 08:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
18 milyon öğrenci karne alacak... Okullarda yarıyıl tatili bugün başlıyor!

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugünden itibaren birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek.

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erecek. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini alacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verilecek.

Gelişim raporlarıyla, öğrencilerin öğrenme sürecindeki ilerlemesinin düzenli takip edilebilmesi ve öğrencinin güçlü yönleri ile desteklenmesi gereken alanlarının daha sağlıklı belirlenmesine olanak sağlanacak.

Bununla birlikte, MEB tarafından okullarda dönem bitimi öncesindeki son hafta öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek amacıyla geçen sene hayata geçirilen "Dönem Sonu Kültür, Sanat ve Spor Faaliyetleri Haftası" uygulamasına bu yıl da devam edildi.

Hafta boyunca yapılan "Aile ve Oyun" temalı etkinlikler kapsamında "Dilimizin Zenginlikleri", "Okulun Kalbi Kütüphaneler", "Oku-Yorum, Yazı-Yorum", "Harezmi: Hayatın İçinden Öğrenme-Öğretme", "Bir Fikrim Var Saati", "İyiliği Paylaş Saati" başlıklı faaliyetler, bilgi ve spor yarışmaları, belgesel ve animasyon gösterimleri, sosyal sorumluluk çalışmaları, geleneksel çocuk oyunları ve spor turnuvaları düzenlendi.

"Türkiye Selamlaşıyor" sloganıyla başlatılan etkinlikle de öğrenciler hafta boyunca ellerinde selamlaşma cümlelerinin yazılı olduğu renkli kartonlarla, öğretmenleri eşliğinde cadde ve sokakları dolaştı, esnafa ve sokaklardaki insanlara selam vererek iyi dileklerde bulundu.

Etkinliklerle öğrencilerin fiziksel ve sosyal-duygusal gelişimleri desteklendi, sergiler, atölyeler ve yaratıcı okuma çalışmalarıyla da sanatsal ve kültürel üretimlerinin görünür kılınması sağlandı.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

19 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak, ikinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart'ta yapılacak.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

İlgili Konular: #okul #öğrenci #Karne #yarıyıl tatili

İlgili Haberler

Atatürk’lü karne 3 ve 4. sınıfa, 1 ve 2. sınıfa 'gelişim raporu': Yeni uygulama tartışma yarattı!
Atatürk’lü karne 3 ve 4. sınıfa, 1 ve 2. sınıfa 'gelişim raporu': Yeni uygulama tartışma yarattı! Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokullarda hayata geçirdiği yeni değerlendirme sisteminde, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine Atatürk görselli karne verilirken, 1. ve 2. sınıflara “öğrenci gelişim raporu” dağıtılması tepki çekti. Eğitimciler, söz konusu belgede Atatürk’e yer verilmemesinin pedagojik değil ideolojik bir tercih olduğunu savundu.
Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay'dan 'karne' tepkisi: Eğitim belgeleri iktidar propagandasına dönüştürülmektedir
Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay'dan 'karne' tepkisi: Eğitim belgeleri iktidar propagandasına dönüştürülmektedir Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, karne yerine "Öğrenci Gelişim Raporu" verilmesine tepki göstererek, "Bu uygulama, pedagojik temeli olmayan ideolojik bir dayatmanın ürünüdür. Ortada ne öğrencinin gelişimini bütüncül değerlendiren bir anlayış ne de eğitsel bir kazanım bulunmaktadır. Üstelik Bakanlığın örnek olarak gönderdiği formların arka kapaklarında da açıkça görüldüğü üzere, eğitim belgeleri iktidar propagandasına dönüştürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nı bu uygulamadan derhal vazgeçmeye ve karne uygulamasını sürdürmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
Eğitimde bu yarıyılda da sorunlar bitmedi: Öğretmenin ve öğrencinin ihtiyacı karşılanmadı
Eğitimde bu yarıyılda da sorunlar bitmedi: Öğretmenin ve öğrencinin ihtiyacı karşılanmadı Eğitimde, geçen ilk yarı yılı değerlendiren Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Öğrencilerin eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamaması, bölgesel farklılıklar, eğitim emekçilerinin çalışma koşulları, öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanamaması bu dönemin en belirgin sorunları olarak öne çıkmıştır" dedi.