Eğitimde bu yarıyılda da sorunlar bitmedi: Öğretmenin ve öğrencinin ihtiyacı karşılanmadı

2025-2026 eğitim öğretim yılı yarın sona erecek. Eğitim Sen, ilk eğitim öğretimin ilk yarıyılına ilişkin değerlendirme raporunu açıkladı.

Sendikanın genel merkezinde konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, ortaya çıkan tablonun; eğitim sisteminin yıllardır çözülmeyen ve giderek derinleşen yapısal sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini açıkladı.

'TEK DİNLİ YAPIYI PEKİŞTİRME ISRARI SÜRÜYOR'

Eğitim politikalarının 'piyasa' ve 'din' merkezli ve iktidarın siyasal-ideolojik hedeflerine göre biçimlendirilmesinin; hem öğrencilerin hem de eğitim emekçilerinin haklarını ve ihtiyaçlarını göz ardı eden bir anlayışın sonucu olduğunu söyleyen Irmak, "Öğrencilerin eğitim hakkından eşit koşullarda yararlanamaması, bölgesel farklılıklar, eğitim emekçilerinin çalışma koşulları, öğrencilerin temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanamaması bu dönemin en belirgin sorunları olarak öne çıkmıştır. Türkiye’de eğitimin gerçek anlamda bilimsel ve laik bir içeriğe sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. Bilimi, siyasal ve ideolojik amaçlarla kuşatarak kamuya sunmak bilimsellikten uzak olduğu gibi laik eğitimin gerçekleşmesi önünde de ciddi bir engel teşkil etmektedir. Din ve vicdan özgürlüğünün tanımı açıkken, tek dinli yapıyı pekiştirme konusundaki ısrar sürmektedir" dedi.

'BİLİMSELLİK, EĞİTİMİN OLMAZSA OLMAZI'

Türkiye'nin, taraf olduğu Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı hareket ettiğini ve AİHM’in son olarak Anayasa Mahkemesi’nin zorunlu din dersleri ile ilgili verdiği kararları açık biçimde ihlal edildiğini belirten Irmak, "Eğitim sisteminin bütün kademelerinde pozitif bilimin tüm öğelerini içinde bulunduran, çağdaş ve bilimsel ilkelere dayanan, gerçek bir laiklik anlayışı temelinde yükselen bir yapının oluşturulması ve bu anlamda öncelikler zorunlu din dersi uygulamasından derhal vazgeçilmelidir. Tüm öğrenciler için eşit, parasız, nitelikli eğitim olanakları sağlamak devletin ve özelde Millî Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğundadır. Bilimsellik eğitimin olmazsa olmazıdır. Öğretim programında temel referansımız akıl ve bilim olmalı, protokoller eliyle eğitimin dinselleştirilmesi politikalarına son verilmeli, öğrencilere ve velilere rağmen gerçekleştirilen okullaşma politikası sonlandırılmalıdır. Bilimin, sanatın, sporun iç içe olduğu, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini özgürce ifade edebildiği laik ve bilimsel eğitim politikaları hayata geçirilmelidir" diye konuştu.

'OKULLAR EĞİTİM KURUMU OLMAKTAN UZAKLAŞTI'

Okulların eğitim kurumu olmaktan adım adım uzaklaştığı, öğrencilerin 'yarış atı gibi' sınavdan sınava koştuğu, öğretmenlerin düşük ücretle, esnek, güvencesiz ve angarya çalışmaya zorlandığı, siyasal kadrolaşmanın zirve yaptığı, farklı dil ve kimliklerin dışlandığı eğitimin zaten sorunlu olan niteliğinin daha da kötüleştiği bir eğitim sisteminin sağlıklı nesiller yetiştirmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Irmak, "Eğitim sistemi, her kademeden öğretmenler, farklı statülerdeki üniversite çalışanları, memurlar ve yardımcı hizmet personeli ile bir bütündür. Tüm eğitim ve bilim emekçileri, aralarındaki statü farklılıklarına rağmen, benzer ekonomik ve sosyal sorunları yaşamaktadır. Eğitim Sen, çocukların eşit, özgür ve nitelikli bir eğitim alabilmesi; tüm ve eğitim emekçilerinin güvenceli, insanca koşullarda çalışabilmesi için mücadelesini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.