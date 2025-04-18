18 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:22

İZMİR ilinde 18 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 06:00:34.891-2025-04-18 08:00:44.765 saatleri arasında Ovacık; İsimsiz120, İsimsiz117, İsimsiz112, İsimsiz111, 7400. Sk., İsimsiz105, KIZKAPANI, İsimsiz66, İsimsiz88, İsimsiz34, İsimsiz60, İsimsiz29, İsimsiz28, Kızkapan, İsimsiz23, 7400, , İsimsiz121, İsimsiz127, İsimsiz128, İsimsiz80, İsimsiz132, İsimsiz134, İsimsiz136, İsimsiz138, 7400 Sk., İsimsiz155, İsimsiz166, İsimsiz174, İsimsiz208, İsimsiz211, İsimsiz212, KABAÇELİK, Cumhurıyet Sıtesı, Market Bostancı Sitesi, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, Ovacık Sağlık Sitesi, Ovakent, Pembe Evler Sitesi, Sağlıkçılar Sitesi, Sertur Sitesi, Sutur Sitesi, Yuvamkentsitesi, Çağdaşkent Sitesi, Özberil Sitesi, Özpamir Sitesi, BALLIBAĞ MEVKİİ, Kabaçelik Mevkii, İsimsiz119 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 06:00:34.891-2025-04-18 08:00:44.765 saatleri arasında Şehit Mehmet; 335, 331, 330, İz. Serakent Kooperatifi, Yeni Doğakent Sitesi, Tire Altınevler C Blok, Tire Altın Evler B Blok, Tire Altın Evler A Blok, Tatil Sitesi, Sera Kent Sitesi, Pırlanta Yakası Sitesi, Pamukova, Oba Kent Sitesi, 334. Sk., 333. Sk., 332, İsimsiz104, İsimsiz102, İsimsiz97, İsimsiz66, İsimsiz48, İsimsiz201, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz42, İsimsiz37, İsimsiz21, İsimsiz13, , İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 06:00:34.891-2025-04-18 08:00:44.765 saatleri arasında Altınkum; İsimsiz128, İsimsiz136, İsimsiz138, İsimsiz139, İsimsiz142, İsimsiz21, , İsimsiz120, İsimsiz150, İsimsiz154, İsimsiz155, İsimsiz160, İsimsiz168, İsimsiz171, İsimsiz173, İsimsiz195, İsimsiz196, Yeni Doğakent Sitesi, 133, 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 204. Sk., 206. Sk., 208. Sk., 211. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 43. Sk., Akay Sitesi, Beş Evler Sitesi, Bizbize Sitesi, Site İci Yol, İc Yol, İmbat 88 Konut Sitesi, 136/1, 215 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 06:00:34.891-2025-04-18 08:00:44.765 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 06:00:34.891-2025-04-18 08:00:44.765 saatleri arasında Çakabey; , 2010/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 06:00:34.891-2025-04-18 08:00:44.765 saatleri arasında Çiftlik; , 93, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, 76. Sk., 76 sk, 76, 43. Sk., İsimsiz18, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, 135/1 sk, 136/1, İsimsiz34, 87, 95, 76/1, 92, 96, 411, 1139, 10. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 11. Sk., 1107. Sk., 111. Sk., 1112/2, 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 1142. Sk., 1143. Sk., 1144. Sk., 116. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 12. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 14. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 15. Sk., 150. Sk., 16. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 19/1 Sk., 19. Sk., 2. Sk., 20. Sk., 22. Sk., 22/1. Sk., 24. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., 31 Sk. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 35. Sk., 36. Sk., 37. Sk., 38. Sk., 39. Sk., 4. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 49. Sk., 5. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 55. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 6. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 64. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 7. Sk., 70. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 74. Sk., 75. Sk., 75/1. Sk., 79. Sk., 79/1. Sk., 8. Sk., 80. Sk., 83. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 9. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 94. Sk., 94/1. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Dag, Karanfil elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 06:00:34.891-2025-04-18 08:00:44.765 saatleri arasında Musalla; , 7172 sk., İsimsiz16, Kızkapan, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz45, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz61, İsimsiz68, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz250, İsimsiz251, 1116, 1114/2, 1107. Sk., 1108. Sk., 1111. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1114/1. Sk., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1128. Sk., 1129. Sk., 1130. Sk., 1131 Sk., 1132. Sk., 1133. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., 1141. Sk., Soğanlık Küme Evleri, 1139 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:30:32.169-2025-04-18 14:00:38.716 saatleri arasında Musalla; , 1112. Sk., 1115. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1129. Sk., 1135. Sk., 1136. Sk., 1141. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.284-2025-04-18 17:00:00.249 saatleri arasında Küner; İsimsiz80, İsimsiz16, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, 7815, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz65, İsimsiz58, 7813, İsimsiz56, İsimsiz54, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, 7837 sokak, İsimsiz34, 7838, 7807, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz20, İsimsiz19, 7808, İsimsiz15, İsimsiz14, Pirentepe küme evleri, İsimsiz8, 7804, İsimsiz4, 7835, 7805 sokak, 7804/1 sokak, 7801/1 sokak, pirentepe sok., 7801, , 7818 sok, pirentepe Kümeevleri sokak, 7802, 7803, ÇEVRE YOLU, 7820, 7802/1, 7806, 7811, pirentepe, 7824, 7823, 7833, 7825, Menderes Gümüldür Yolu, Küner Sk., KÜNER, 7835, 7821. Sk., 7823 sokak, 7820 sokak, 7818, İsimsiz232, İsimsiz231, İsimsiz230, İsimsiz229, İsimsiz228, 7830 sokak, İsimsiz226, İsimsiz225, İsimsiz224, küner küme evleri sokak, İsimsiz222, İsimsiz220, İsimsiz219, İsimsiz218, 7809 sokak, İsimsiz214, 7814 sokak, İsimsiz212, İsimsiz210, İsimsiz207, 7811, İsimsiz205, İsimsiz204, İsimsiz202, İsimsiz201, İsimsiz200, İsimsiz199, 7801, İsimsiz197, İsimsiz195, İsimsiz194, İsimsiz193, İsimsiz192, İsimsiz191, İsimsiz190, 7823 sokak, İsimsiz188, 7828, İsimsiz186, İsimsiz185, İsimsiz184, İsimsiz183, İsimsiz182, İsimsiz181, KÜNER, İsimsiz179, İsimsiz178, İsimsiz176, İsimsiz172, İsimsiz170, İsimsiz168, İsimsiz166, İsimsiz165, İsimsiz164, İsimsiz163, İsimsiz162, İsimsiz161, 7801/1, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, 7825, İsimsiz118, İsimsiz116, İsimsiz110, İsimsiz107, 7801, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz52, İsimsiz49, İsimsiz47, 7812 sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.284-2025-04-18 17:00:00.249 saatleri arasında Keler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.284-2025-04-18 17:00:00.249 saatleri arasında Develi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.284-2025-04-18 17:00:00.249 saatleri arasında Şaşal; Şaşal Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.284-2025-04-18 17:00:00.249 saatleri arasında Dereköy; 7801 sok, pirentepe, 428, 823. Sk., 820. Sk., 820, 7801/1, İsimsiz52, İsimsiz31, 7801, İsimsiz25, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.284-2025-04-18 17:00:00.249 saatleri arasında Cüneytbey; tabaş yolu, ÇEVRE YOLU, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.284-2025-04-18 17:00:00.249 saatleri arasında Barbaros; 428, 428, İsimsiz21, İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.284-2025-04-18 17:00:00.249 saatleri arasında Altıntepe; ÇEVRE YOLU, tabaş yolu, 9556, İsimsiz234, İsimsiz233, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.452-2025-04-18 17:00:00.419 saatleri arasında Keler; İsimsiz433, İsimsiz417, Deliömerli sokak, 7913 sokak, DELİ ÖMER, , Koy Yol, Menderes Gümüldür Yolu, deli ömer, deliömer, İsimsiz266, İsimsiz264, İsimsiz7, İsimsiz3, deliömer sokak, deli ömer sokak, İsimsiz422 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.452-2025-04-18 17:00:00.419 saatleri arasında Şaşal; , 7905, 7910, Menderes Gümüldür Yolu, S Asal Köyü Yolu, Yokk, 7902 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.355-2025-04-18 12:00:00.072 saatleri arasında Aşağıcuma; , İsimsiz4, Aşağıcuma, Aşağıcuma Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.52-2025-04-18 12:00:00.005 saatleri arasında Demircidere; Bergama Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, Demircidere Köyü İç Yolu, Demircidere, İsimsiz5, İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.52-2025-04-18 12:00:00.005 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan; , İsimsiz2, Kaplanköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.52-2025-04-18 12:00:00.005 saatleri arasında Aşağıbey; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz1, İsimsiz6, Aşağıbey Köyü İç Yolu, Bergama Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.52-2025-04-18 12:00:00.005 saatleri arasında Ayvatlar; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, AYVATALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.52-2025-04-18 12:00:00.005 saatleri arasında Hisarköy; Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:00.52-2025-04-18 12:00:00.005 saatleri arasında Göbeller; Göbeller Köyü İç Yolu, Göbeller, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:00.652-2025-04-18 16:00:00.736 saatleri arasında Hacıhamzalar; Hacıhamzalar Köyü İç Yolu, , İsimsiz4, Hacıhamzalar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:00.652-2025-04-18 16:00:00.736 saatleri arasında Yukarıbey; İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz91, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:00.652-2025-04-18 16:00:00.736 saatleri arasında Aşağıcuma; , İsimsiz1, İsimsiz91 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:00.652-2025-04-18 16:00:00.736 saatleri arasında Terzihaliller; , Terzihaliller, Terzihaliller Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:00.652-2025-04-18 16:00:00.736 saatleri arasında Göbeller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 12:00:00.403-2025-04-18 15:00:00.484 saatleri arasında Okçular; Okçular Köyü İç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, Okçular elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 12:00:00.403-2025-04-18 15:00:00.484 saatleri arasında Aşağıcuma; , Aşağıcuma Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:12.455-2025-04-18 15:00:17.889 saatleri arasında Menderes; 1107. Sk., 1104. Sk., Vatan Cd., 1110. Sk., 1109. Sk., 1108. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:17.219-2025-04-18 15:00:24.954 saatleri arasında Menderes; Sarnıç yolu cad., 1104. Sk., 1104/2. Sk., 1105/1. Sk., 1125. Sk., 1161. Sk., Vatan Cd., 1162. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 09:00:25.857-2025-04-18 15:00:32.457 saatleri arasında Menderes; 1106. Sk., 1107. Sk., 1162. Sk., Vatan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:37.892-2025-04-18 15:00:48.303 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜME EVLER, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, İsimsiz90, , KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 14:00:16.136-2025-04-18 16:00:28.103 saatleri arasında Koca Mehmetler; isimsiz sokak, 40/5 Küme Evler, , 40/5, 440. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:40.165-2025-04-18 12:00:47.487 saatleri arasında Yalı; 248. Sk., 236. Sk., 244. Sk., 234. Sk., 232. Sk., 119. Sk., Abdullah Baydar Cd., 99. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:00:49.699-2025-04-18 15:00:03.842 saatleri arasında Koşukavak; 4212. Sk., Kamil Tunca Blv., 4214/1. Sk., 4214. Sk., 4193. Sk., 4218/1. Sk., 4216. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:30:00.169-2025-04-18 16:00:00.219 saatleri arasında Yeşiltepe; İsimsiz46, Yeşiltepe Köyü İç Yolu, Yeşiltepe Köyü, , İsimsiz47, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 09:30:00.24-2025-04-18 16:00:00.441 saatleri arasında Akpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 10:00:00.343-2025-04-18 13:00:00.054 saatleri arasında Kasımpaşa; 1026. Sk., , 1001. Sk., 1002. Sk., 1003. Sk., 1004. Sk., 1004/1. Sk., 1005. Sk., 1006. Sk., 1006/1. Sk., 1007. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1013. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017, 1019. Sk., 1020. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1028/1. Sk., 1028/2. Sk., 1028/3. Sk., 1028/4. Sk., 1028/5. Sk., 1032. Sk., Bahriye Üçok Cd., İnkılap Cd., Şehit Pyd. Koray Cömert Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 10:00:00.36-2025-04-18 13:00:00.544 saatleri arasında Kasımpaşa; 1021/1. Sk., , İsimsiz4, 1002. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1015. Sk., 1017, Şehit Pyd. Koray Cömert Cd., 1019. Sk., 1040. Sk., 1037. Sk., 1035. Sk., 1033. Sk., 1031. Sk., 1029. Sk., 1025. Sk., 1024. Sk., 1023. Sk., 1021. Sk., 1041. Sk., Bahriye Üçok Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 10:00:00.691-2025-04-18 16:00:00.756 saatleri arasında Dedebaşı; 6113. Sk., 6113/1. Sk., 6131/1. Sk., Ali Alp Böke Cd., Ordu Blv., , 6053. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 11:00:56.306-2025-04-18 12:00:02.252 saatleri arasında Sasallı Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-18 2025-04-18 12:00:00.087-2025-04-18 16:00:00.168 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz23, YASSIYOL, Yanık Konak Sk., Yamukağa Sk., Yalın Ayak Sk., Yahşibey Sk., Tahtakale Cd., Karahasan Cd., KAPLANÇEŞME, Gazazhane Sk., Dörtyol Sk., Debboy Cd., AĞA, AYDINOĞLU, Alaybey Çk., Akkup Sk., 2. Karahasan Sk., BEDESTAN, İsimsiz25, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, , Çağaloğlu Çk., Çağaloğlu Sk., Yeşil İmaret Sk., Yassıyol Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 12:00:00.087-2025-04-18 16:00:00.168 saatleri arasında Bahariye; İnci Yokuşu, Ünlü Sk., Ünlü Gç., Çeşme Sk., UZUNİRİM, Topal Sk., Sofuyokusu Cd., Sofu Yokuşu Sk., Sirehatun Sk., Sire Hatun Sk., Neşe Sk., Neşe, Narin Gç., Kup Sk., Katırcılar Sk., Kakaçlar Sk., Havuzlu Sk., ERTUĞRUL, Eflatun Sk., Depo Sk., BÜYÜKKÜP, Buğdaydede Türbesi Sk., Buğdaydede Cd., Buğday Dede Cd., Atlanbac Sk., Arabacı Halil Ağa Sk., 3. Havuzlu Sk., 2. Küp Sk., 2. Havuzlu Sk., BÖREKÇİBAĞI, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 12:00:00.087-2025-04-18 16:00:00.168 saatleri arasında Yeni; İsmailağa Sk., Uzun Çarşı Sk., Ulucami Sk., Tahtakale Cd., Tahtakale, Pamukpazarı Sk., Menekşe Sk., Mektep Cd., Gazazhane Sk., Eski Hallaçlar Sk., BEDESTAN, AYDINOĞLU, Atatürk Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 12:00:00.087-2025-04-18 16:00:00.168 saatleri arasında Ertuğrul; Öncü Sk., Çukur Sk., Yayla Sk., YASSIYOL, Yamaçlı Sk., Yalın Ayak Sk., UZUNİRİM, Nuh Efendi Sk., Kısa Sk., KÜTÜKMİNARE, Külhan Sk., Kuyumcu Ali Sk., Konak Sk., Kaziroğlu Sk., KAPLANÇEŞME, KAPLAN YOLU, Kanbur Sk., KALFA, Gine Sk., Eski Yeni Hamam Sk., Emirgan Sk., DAR, Börekçi Bağı Sk., AYDINOĞLU, Aslan Sk., Ankara Cd., Akarsu Sk., BEDESTAN, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-18 2025-04-18 12:00:00.087-2025-04-18 16:00:00.168 saatleri arasında Dumlupınar; Üzüm Gç., Yavan Çeşme Sk., Kıvrık Sk., KÜTÜKMİNARE, KAPLANÇEŞME, KALFA, Harlak Sk., Gine Sk., Dibek Meydan Sk., AĞA, 3. Yavan Çeşme Sk., 2. Yavan Çeşme Sk., İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz13, elektrik kesintisi yaşanacaktır.