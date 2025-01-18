18 Ocak SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 18.01.2025 - 09:57

SAKARYA ilinde 18 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILKADIRBEY, BEDILTAHIRBEY, BEDİLKADIRBEY, KIZILCIKORMAN, TÜRKORMANKÖY mahallelerinde BALBALLI, BALBALLI CD., BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY KÖYÜ YOLU, BEDİLTAHİRBEY SK., D-100 YANYOL, KIZILCIKORMAN KÖYÜ İÇ YOLU, TÜRKORMANKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY, PAZARKÖY mahallelerinde 23048, 23052, 23054, 23055, 23078, 23081, 23085, 23115, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY İÇ YOLU, PAZARKÖY SK., PAZARKÖY-GÜZLEK YOLU, PAZARKÖY-MERKEZYENİKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK ORTAMAHALLE, KUZULUK ŞOSE mahallelerinde ANKARA, ANKARA (TOPÇUSIRTI) CD., CENGIZ (KUZULUK), IHLAMUR SK., ISIK(KUZULUK), MADENSUYU SK., ORTA MAHALLE, YILDIRIM GENCER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde KUŞ, KUŞ SK., MADENSUYU, YASEMİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK ISTIKLAL, KÜÇÜCEK İSTİKLAL, SALIHIYE, SALİHİYE mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, AKYAZI KARAPÜRÇEK YOLU, ASLI, BÖLÜK BAŞI CD., ÇÖMLEKÇI, ÇÖMLEKÇİ SK., D-100, FATİH, FIRAT, SAKARYA, SALIHIYE, SALİHİYE SK., UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BATAKKÖY, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 10002, 10002 SK., 7046 SK., 7084 SK., 7089 SK., 7090, 7093 SK., 7096, 7096 SK., 7098 SK., 7101 SK., 7111 SK., 7112 SK., 7114 SK., 7115, 7115 SK., 7116 SK., 7117 SK., 7119, 7121 SK., 7124 SK., 7125, 7125 SK., 7130 SK., 7131 SK., 7132 SK., 7134, 7134 SK., 7135 SK., 7137 SK., 7139 SK., 7140 SK., 7141 SK., 7142, 7143, 7143 SK., 7145 SK., 7147, 7149 SK., 7151, 7151 SK., 7155, 7157 SK., 7159 SK., 7161 SK., 7163 SK., ÇEŞMELER SK., SEHIT M.ÇELIK, ŞEHİT M.ÇELİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜCEK CUMHURIYET, KÜÇÜCEK CUMHURİYET, KÜÇÜCEK İSTİKLAL mahallelerinde AKYAZI CD., ASLI SK., FABRİKALAR CD., HALİL İBRAHİM SERT CD., KIŞLAALANI CD., KÜÇÜCEK CD., RAGIP GÜZEL SK., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERDOĞDU, FATIH, FATİH, KABAKULAK, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER, YAHYALI mahallelerinde 11001 SK., 11002, 11003 SK., 11004, 11004 SK., 11005 SK., 11007 SK., 11011 SK., 11017 SK., 12001, 12001 SK., 12002 SK., 12004, 12004 SK., 12005, 12005 SK., 12006, 12006 SK., 12010, 12010 SK., 12010. SK., 12016 SK., 12018, 12018 SK., 13001 SK., 20012 SK., 8047, 8061, 8072, 8072 SK., 8074, 8074 SK., 8078, 8079, 8083, 8085, 8086 SK., 8087, 8088, 8089, 8089 SK., 8090, 8091, 8094, 8094 SK., 8096, 8097 SK., 8100, 8104, 8104 SK., 8106, 8109, 8112, 8116 SK., 9041, 9042 SK., 9047 SK., 9049 SK., 9052, 9053 SK., 9059 SK., 9060, 9062, 9062 SK., 9064, 9064 SK., 9066, 9066 SK., 9070, 9083 SK., 9087, 9087 SK., 9089 SK., 9099, 9103, 9103 SK., AKYAZI TİCARET BORSASI, HANYATAK SK., KARACASU CD., KARASU CD., MUDURNU CD., MUDURNU_1, SİNGAPUR KUVEYT EVLERİ, YAHYALI, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde AKYAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, ÇALTICAK, GÖKTEPE, HARMANTEPE, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 8001, 931 NOLU SK., 932 NOLU, 932 NOLU SK., 933 NOLU, 933 NOLU SK., 933 NOLU/1, 934 NOLU, 934 NOLU SK., 935 NOLU, 935 NOLU SK., 936 NOLU SK., 937 NOLU, 937 NOLU SK., 938 NOLU, 938 NOLU SK., 939 NOLU, 939 NOLU SK., 940 NOLU SK., 941 NOLU, 941 NOLU SK., 942 NOLU SK., 943 NOLU, 943 NOLU SK., 943 NOLU/1, 944 NOLU SK., 945 NOLU SK., 946 NOLU, 946 NOLU SK., 946 NOLU/1, 947 NOLU SK., ASAGI, ASAGI/1, AŞAĞI SK., ATILIM SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., CEYDA SK., ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇETINKILIÇ, ÇETİNKILIÇ SK., ÇUBUKLU SK., DEREBOYU, DEREBOYU SK., DÜZEN SK., ENKA CD., GIZEM, GİZEM, GİZEM CD., GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÖKTEPE/1, GÖKTEPE/2, GÖLYAKA, GÖLYAKA CD., GÖLYAKA/1, GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., GÜLTEPE SK., HARMANTEPE, HARMANTEPE CD., HARMANTEPE YOLU, HARMANTEPE YOLU CD., İCLAL SK., İMREN SK., KABATAS, KABATAŞ SK., KAPAN SK., KONAKLI SK., LIDER, ÖRGÜ SK., ÖRGÜN, SENGÜL, TASKISIGI, TASKISIGI CD., TASKISIGI/2, TAŞKISIĞI CD., TERTIP, TERTİP SK., YOKUS, YOKUŞ SK., YÖRÜKLER SK., YÜCEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU, 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU, 5570 NOLU SK., 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5572 NOLU SK., 5573 NOLU, 5573 NOLU SK., 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5577 NOLU SK., 5578 NOLU, 5578 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU, 5584 NOLU SK., 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5586 NOLU, 5586 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU SK., 5592 NOLU, 5592 NOLU SK., 5593 NOLU, 5593 NOLU SK., 5594 NOLU SK., 5595 NOLU SK., 5596 NOLU SK., 5596. SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU, ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER/1, DADAS, SET ÜSTÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1100 NOLU SK., 1113 NOLU, ÇEVRE YOLU CD., İNCE SK., KARASU, KERESTECILER, TEKELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ mahallelerinde 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., ADAPAZARI KAYNARCA, ÇAM YOLU SK., ÇİFTLİK CD., ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARALIK, EVRENKÖY mahallelerinde 323 NOLU SK., 327 NOLU SK., 332 NOLU SK., 335 NOLU, 335 NOLU SK., 336 NOLU SK., 337 NOLU, 337 NOLU SK., 338 NOLU, 338 NOLU SK., 339 NOLU, 339 NOLU SK., 340 NOLU, 340 NOLU SK., 341 NOLU SK., 342 NOLU, 342 NOLU SK., 346 NOLU, 346 NOLU SK., 349 NOLU, 355 NOLU, 4605., KARAPINAR CD., NESET, NESET/1, NEŞET, NEŞET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde 334 NOLU, 334 NOLU SK., 334 NOLU/2, 344 NOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, ORHANIYE, ORHANİYE, TEPECIKLER mahallelerinde 1301., 880., AMASYA, AMASYA SK., BELEDİYE SK., BENT, BENT SK., ELVAN BEY, ELVAN BEY SK., ISTANBUL, İSTANBUL CD., KOÇAK SK., SINAN BEY, SINAN BEY SK., SİNAN BEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMBEY, İLİMBEY mahallelerinde 3406., 3407., 3412., ILIMBEY, ILIMBEY SK., İLİMBEY SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA mahallelerinde 3204., HIRKA SK., KAVAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY, SABIRLAR mahallelerinde 4155., KURTLAR, KURTLAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY mahallelerinde ÇAY-, İsimsiz77 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, HACIMERCAN mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/2, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, ORTA 1, ORTA SK., YUKARI, YUKARI/1, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde BALKAYA SK., BAYRAKTAR ÇK. SK., BURCU SK., EĞİTİM SK., ERSİN CD., IPEKYOLU CD., MAVİ KENT SİTESİ İÇİ YOLU, MEHTER CD., TURAN EMEKSİZ CD., YILMAZ CD., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AYÇA, AYÇA SK., CEVIZ, CEVİZ SK., FESLEGEN, GÖKKUŞAĞI SİTESİ İÇİ YOLU, İPEKYOLU, MANOLYA, NEFES SİTESİ İÇİ YOLU, OSMANLI KONAKLARI İÇİ YOLU, PİR SK., SEVİMLİ SK., SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde HARMAN, HARMANCIK, KURUDERE CD., ORTA-, UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BAYIR SK., ESKURT, ESKURT SK., GÖK SK., HACI, KURUDERE (TAŞLIK) CD., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., TASLIK_2, TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 363 SK., 363/1 SK., 396, 396 SK., BEYAZ BELDE TATİL SİTESİ İÇİ Y, DOĞU KARADENİZ CD., LOZAN CD., ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÜÇOLUK mahallelerinde BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., UZUNDÜZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY mahallelerinde ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, BEYZA, ÇAYIR, EKİN, EKİN SK., İSTANBUL, KAMER, KAMER SK., SEBAT, UYAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 901. SK., 990., 990. SK., RAIF TUMBAZ, RAİF TUMBAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 14. CD., 15., 15. CD., 16., 16. CD., 180. SK., 182. SK., 184., 186., 198., 198. SK., 200., 200. SK., 202., 202. SK., 217., 219. SK., 221. SK., 223. SK., 233., 233. SK., 3086., 3119., 3120. SK., 3121., 3122. SK., 3123., 3123. SK., 3125., 3130. SK., 3131., 3131. SK., 3132., 3132. SK., 3134. SK., 3135., 3135. SK., 3139. SK., 3143., 3143. SK., 3144., 3144. SK., 3145. SK., 3146. SK., 3147. SK., 3148. SK., 3156. SK., 3157. SK., 3158. SK., 3159. SK., 3160., 3160. SK., 3193 SK., ARABACI, ARABACI SK., ARDA SK., BEŞKÖPRÜ PARKI İÇİ YOLU, BEYAZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, BUSE SK., ÇAMLICA SİTESİ İÇİ YOLU, DİLEK 2 SK., EMRE, EMRE SK., FENERLİ SK., GAMZE SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GIZEM 2, GİRNE CD., GİZEM 2 SK., GÖZDE 2, GÖZDE 2 SK., HOSGÖR, HOŞGÖR SK., KARABIYIK, KARABIYIK SK., KARDELEN 2, KARDELEN 2 SK., MEVLANA 2 SK., PALMIYE SITESI, PALMİYE SİTESİ İÇİ YOLU, RODOP SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ÜMİT SK., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE BINALARI 1- sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3043., 3043. SK., 3044. SK., 3046., 3174. SK., 44., BESKÖPRÜ CD., D100 KARAYOLU CD., GIRNE, GIRNE CD., ÖZEL BEŞKÖPRÜ YILDIZLAR YÜKSEK, SALKIM 2 SK., SERVİS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102. SK., 2103., 2128., 2131., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2213, 2219., 2225., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2431., 2431. SK., 4600. SK., 924., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMI SK., CAMİ SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇEŞME, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DIK, DİK, DİLAN, DİLAN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ESENYAKA SK., EVREN, EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOGLU SK., HALDIZOĞLU SK., HASAN TAHSİN SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İŞLER SK., KADI, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KONAK SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 13. CD., 3153., 3153. SK., TOYOTA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 954., 955., 958. SK., 959., 959. SK., BEYAZIT SK., KUTLU SK., MİNA SK., MUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 00:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 20. SK., 32. SK., 5. SK., AHMET YESEVİ SK., ALADDİN SEZER CD., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ANKARA CD., ATATÜRK BULVAR, BARBAROS, BAYRAK, BÖKE DERE SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, CIHADIYE-, ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., DUA MEYDANI/1, FARABI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMİ SK., HASAN ÇAVUS SK., HASAN ÇAVUŞ SK., HÜR, İBNİ SİNA SK., KARACA SK., KARAPINAR/15, KAVAKDIBI SK., KAVAKDİBİ SK., KEŞANLI SK., KILIÇ ASLAN SK., KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KÜLTÜR, MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MELTEM SK., MİMAR SİNAN CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL SK., NENE HATUN SK., ORHAN KEMAL SK., ORHANGAZİ CD., SAKIN, SAKİN SK., SEDAT ERYIGIT, SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SIRADUTLAR SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., TEVFİK FİKRET SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UĞURLU SK., UYSAL SK., VAKIF SK., YAHYA KEMAL CD., YESIM, YEŞİM SK., YUNUS EMRE, ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZIYARET, ZİYA PAŞA CD., ZİYARET CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENICE, YENİCE mahallelerinde 13. SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/1, TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, TESVIKIYE mahallelerinde BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, ÇESME, ESKİ KÖY, MERKEZ/16, TESVIKIYE, TESVIKIYE/2, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOĞAZKÖY mahallelerinde 1701, 1702, 1703, 1706, 24 NOLU CD., BOGAZKÖY, BOGAZKÖY/2, BOĞAZKÖY, BOĞAZKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ARİF BEY CD., AZELYA, BATUHAN, BATUHAN SK., DORUK, GÜNDÜZ SK., İRFAN, KUDÜS, KUDÜS CD., MİDYAT SK., REZZAK, SARRAF, SEHER, SEHER SK., SİTELER CD., ZERDALİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUAPSALAR mahallelerinde 3 NOLU SK., 303 NOLU, 305 NOLU, 307 NOLU, ADİL SK., BAYRAK SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., IHLAMUR, İSTİKLAL, MOR MENEKSE, MOR MENEKŞE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2033, 2040, KARASU YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 16021, 3005, 4001, 4003, 4006, 4007, 4013, 6.CD., 7.CD., ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., İsimsiz106, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KÖRÜK, KÖRÜK SK., MERKEZ/4, ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/39 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERİYE, KADIKÖY mahallelerinde 707, 707-, 708, 708 SK., SAHILYOLU, SAHİL YOLU CD., TATLICAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 18 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMİRBEY, KURUDIL, KURUDİL, TÜRKBEYLIKKISLA mahallelerinde DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, DİLBER SK., EGEMENLIK, EGEMENLİK, EGEMENLİK CD., KURUDIL/1, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, OZAN, TÜRKBEYLIKKISLA/14 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.