18 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:46

SAKARYA ilinde 18 Şubat Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUÇESME, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ERSİN CD., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, POLAT 1, PUSULA SK., ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YAMAÇ, YILMAZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, GÜLDIBI, GÜLDİBİ, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ALKENT 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ASLAN SK., ASLANOGLU, ASLANOGLU CD., ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., DEREBOYU, DEREBOYU CD., DİLEKLİ CD., EMİL SK., GİRNE SK., GÜL, GÜL CD., GÜLİSTAN CD., GÜNDOĞDU CD., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, ISTANBUL DERE 2/1, İSTANBUL DERE CD., İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., KAPTAN, KUGU, KUĞU SK., MEYAN SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE SK., SARAY, SARAY CD., SELVI, SELVİ SK., SINAN, SİNAN SK., YAPRAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIMERCAN, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/2, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1, HARMANLIK 1 SK., HARMANLIK SK., İTÜ 54 LÜLER SİTESİ İÇİ YOLU, MERCAN SK., OKUL 1/1, ORTA 1, ORTA SK., YUKARI, YUKARI/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM mahallelerinde ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FIRIN SK., HAFIZ YAKUP SK., HOCA EFENDİ CD., IZMIT 1, LOJMAN, LOJMAN SK., LOJMAN (İZMİT) SK., PEHLİVAN, PEHLİVAN SK., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ANADOLU OTOYOLU, CEVIZLI, CEVİZLİ EVLERİ İÇİ YOLU, ÇETIN SK., ÇETİN SK., ÇETİN (İZMİT) SK., ESKI BAGDAT, HÜRRİYET SK., KOSU SAHASI, SOGUKSU, TÜRKMEN, ÜNAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY YAVUZSELIM, YANIK mahallelerinde LEKOSA, LEKOŞA, MEŞELİK, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPASA, KIRKPINAR HASANPAŞA, KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde 2. SK., AZRA SİTESİ İÇİ YOLU, BAB - I HAYAT KONAKLARI İÇİ YO, BAGDAT CD., BAGDAT/2, BAĞDAT CD., BAL SK., BARBAROS CD., BEŞİNCİ İKLİM EVLERİ İÇİ YOLU, BÜYÜK ÇINAR EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAMLIK SİTESİ İÇİ YOLU, ÇAYIR ÇİMEN TATİL EVLERİ İÇİ Y, ÇETIN, ÇINAR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, DED SİTESİ İÇİ YOLU, DEMIRYOLU, DEMİRYOLU, DEMİRYOLU CD., DENIZ, DEREKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, DOĞA VİLLALARI İÇİ YOLU, DOKUZ EVLER İÇİ YOLU, DOLUNAY SİTESİ İÇİ YOLU, DOST EVLERİ İÇİ YOLU, DURAK, DURAK SK., ENDİLÜS KONAKLARI İÇİ YOLU, ERDEMLI YOL, ERDEMLİ YOL SK., ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., FEVZI ÇAKMAK 2, FEVZİ ÇAKMAK CD., FİDAN SK., GÖL 2, GÖL 2 CD., GÖL CD., GÖLDAĞ SİTESİ İÇİ YOLU, GÖLTEPE TATİL SİTESİ İÇİ YOLU, GÜLPINAR KONAKLARI İÇİ YOLU, ISTASYON 2, İPEKYOL KONAKLARI İÇİ YOLU, İPEKYOLU KONAKLARI 2 İÇİ YOLU, İSTASYON 2 CD., İSTASYON CD., KAROBA SİTESİ İÇİ YOLU, KAYRA, KIRKPINAR YAŞAM MERKEZİ İÇİ YO, KORU PARK VİLLALARI İÇİ YOLU, KOŞU SAHASI SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LILYUM, LİLYUM, LİLYUM PARK EVLERİ İÇİ YOLU, LİLYUM SK., MANOLYA 1 SK., MANOLYA SK., MESELIK 1/4, MIMAR SINAN 2, MİMOZA SİTESİ İÇİ YOLU, MİMOZA SK., NILÜFER 2, NİLÜFER SK., ORKIDE 2, ORKIDE/1, ORKİDE SK., ORTAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, ÖNDERLER SİTESİ İÇİ YOLU, ÖZAL SK., ÖZGÜRLÜK 2, PAPATYA 2, PAPATYA 2 SK., PAŞA KONAKLARI İÇİ YOLU, PINAR KONAKLARI İÇİ YOLU, PINAR TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, SAKLI KENT SİTESİ İÇİ YOLU, SAPANCA MANORS İÇİ YOLU, SEKİZ EVLER İÇİ YOLU, SİTE İÇİ YOLU, ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., TASKIN, TAŞKIN SK., TEM OTOYOLU, TERCAN VİLLALARI İÇİ YOLU, YASEMEN, YASEMEN SK., YAVUZ SELİM, YEŞİL TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, YILDIZ 1, YILDIZ CD., YONCA 2, YONCA SK., ZEHRA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK mahallelerinde ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALTAY SK., AYTAÇ SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BİLGE SK., BOTANIK, BOTANİK SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CENGİZHAN SK., ÇETİN SK., DOĞA SK., DOLAMAÇBASI, DR. SERDAR SERDAROGLU, DURU SK., EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EĞİTİM SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER SK., ETHEM EFENDİ SK., FARABİ SK., FOTO, FOTO SK., GEDİZ SK., GEVGİRLİ SK., GÖNÜL SK., GÜLÜMSER SK., GÜRBÜZ SK., HASAN ÇAVUS, HASAN ÇAVUŞ SK., IMAR, IMREN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İMREN SK., KARDEŞ SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KESER SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MEHMET AKİF CD., METEHAN, METEHAN CD., MOLLA FENARİ SK., MÜEZZİNZADE SK., NAR AGACI-, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., OĞUZHAN SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., REFET BELE SK., SAİT FAİK SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL D, SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SOMUNCUBABA SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., TÜRKER SK., YAHYA KEMAL CD., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 18 Şubat Salı 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇÇILAR, AĞAÇÇILAR, AHILAR, AKÇAKAYA, BACIKÖY, BAKACAK, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, ESKIYAYLA, ESKİYAYLA, FEVZIYE, GONCA, HAYRETTIN, HAYRETTİN, HÜSEYINLI, HÜSEYİNLİ, ISABALI, İSABALI, KADIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde 1, ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, AGAÇÇILAR, AĞAÇÇILAR SK., AHILER, AHILER/2, AHİLER KÖY YOLU, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/16, BACIKÖY/19, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/7, BACIKÖY/9, BAKACAK, BAKACAK SK., BAKACAK/1, BAKACAK/5, ÇILEKLI, ÇILEKLI/1, ÇILEKLI/2, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., EGRIÇAY, EĞRİÇAY SK., ESKIYAYLA, ESKIYAYLA/5, ESKIYAYLA8, ESKİYAYLA KÖYÜ YOLU, ESKİYAYLA SK., FEVZIYE-, HAYRETTIN, HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, HAYRETTİN SK., HÜSEYINLI, HÜSEYINLI SK., HÜSEYINLI/2, HÜSEYINLI/6, HÜSEYİNLİ SK., ISABALI, ISABALI-, ISABALI/5, İSABALI SK., KADIKÖY, KADIKÖY SK., KADIKÖY/3, KEMALIYE, KEMALIYE/1, KEMALIYE/12, KEMALIYE/13, KEMALIYE/2, KEMALIYE/3, KEMALIYE/4, KEMALIYE/5, KEMALIYE/7, KEMALIYE/8, KEMALİYE SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/22, MEKECE/25, MEKECE/28, MEKECE/3, MEKECE/5, MERKEZ/12, MERKEZ/15, MERKEZ/8, MERKEZ/9, MESRURİYE KÖYÜ YOLU, ORMAN YOLU, PINARLI, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK., PINARLI/1, PINARLI/4, PINARLI/5, PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK., YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde 306 SK., 337 SK., EVREN SK., FATIH, ORHANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 512. SK., 541., ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ALİ FUAT CEBESOY, ÇELİK, ÇELİK SK., ÇINAR, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DENIZDAGI, DENİZDAĞI/2, EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, FINDIKLIK EVLERİ(3), HUNLUBEY SK., KENAN TURAL CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KUDÜS, KUDÜS SK., MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN/1, NENE HATUN SK., SAHIN BEY, SELÇUKBEY SK., ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde 315, 318 SK., 319 SK., 320 SK., 321, 321 SK., 322 SK., 323, 323 SK., 324 SK., 325, 325 SK., 326 SK., 327., 327. SK., 328., FATİH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, HIZAR, YAYLA mahallelerinde 505 SK., 505., 608., 635., 639., AKÇAKOCA KARASU YOLU, DEDEKORKUT, DENIZDAGI/1, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI/1, DUTLU SK., ERENLER SK., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, KÖPRÜBAŞI, KÖROĞLU SK., MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/2, NENE HATUN, NİNE HATUN SK., ORHANBEY CD., SAHILYOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SELÇUKBEY, ŞAHİN BEY SK., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, YENI, YENİ mahallelerinde 440., AHSEN, AHSEN SK., AKHUN, BADEM, BALIKÇI ZİYA CD., DOGAN, DOĞAN, GÖK, GÖKÇE HATUN, HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALİ YOLU, KURS, KURS SK., PASA, PAŞA SK., SARMASIK/3, ŞHT.NURİ TAN CD., TEK SK., YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 18 Şubat Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE mahallelerinde 565., 567., 573., 575., 575. SK., 576., 577., 577. SK., 579., 579. SK., 580. SK., 581., 583., 583. SK., 584., 585., 585. SK., 587., 588., 589., 590. SK., 596. SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 18 Şubat Salı 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAFERIYE, CAFERİYE mahallelerinde TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARKÖY mahallelerinde 23054, 23055, 23081, 23085, 23115, KUZULUK-MERKEZYENİKÖY, PAZARKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMKÖPRÜ mahallelerinde KUMKÖPRÜ, KUMKÖPRÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY, PAZARKÖY mahallelerinde 23052, 23078, PAZARKÖY-GÜZLEK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY mahallelerinde OSMANBEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 18 Şubat Salı 17:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZI, GAZİ, INÖNÜ, PAZARKÖY, YUNUS EMRE mahallelerinde 222. SK., 23001, 23012, 23023, 23036, 23038, 23048, 23053, 3003 SK., 3005 SK., 3006, 3009 SK., 3018 SK., 3022, 3024 SK., 3027, 3027 SK., 3028, 3028 SK., 3029 SK., 3030 SK., 3032 SK., 3033, 3033 SK., 3034, 3034 SK., 3036 SK., 3038 SK., 3040 SK., 3042, 3042 SK., 3043, 3044 SK., 3045, 3045 SK., 3053, 3059, 3059 SK., 3060, 3060 SK., 3071-, 4001, 4001 SK., 4003 SK., 4005 SK., 4007, 4007 SK., 4010 SK., 4011 SK., 4012 SK., 4013 SK., 4015 SK., 4017, 4017 SK., 4018 SK., 4020 SK., 4022 SK., 4024 SK., 4028 SK., 4030 SK., 4032 SK., 4034 SK., 4036, 4036 SK., 4038, 4038 SK., 4039, 4039 SK., 4040, 4040 SK., 4042 SK., 4044 SK., 4046, 4046 SK., 4047 SK., 4049 SK., 4050, 4050 SK., 4051, 4051 SK., 4052, 4052 SK., 4053 SK., 4055, 4055 SK., 4056, 4056 SK., 4057, 4058, 4059, 4059 SK., 4059. SK., 4060, 4061. SK., 4062 SK., 4066, 4070, 4072, 4072 SK., 4072. SK., 4074 SK., 4074. SK., 4076, 4076. SK., 4078, 4078. SK., 4084-, 4086, 4086 SK., 4086. SK., 453. SK., ADA CD., LALE SK., PAZARKÖY, PAZARKÖY- ALAAĞAÇ YOLU, PAZARKÖY CD., PAZARKÖY SK., PAZARKÖY_1, PAZARKÖY_1 SK., PAZARKÖY-MERKEZYENİKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, EŞME, IHSANIYE, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1504., 1506., 1507., 1508., 3352., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., EŞME, KURUÇAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Şubat Salı 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2901., 2902., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4052. SK., 4053., 4054., 4061., 4064., BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, ESKİ KIZILKAYA SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, TEPECIKLER, TEPECİKLER mahallelerinde 2863., 892., 895, BİLAL HABEŞİ SK., ESME-, ESME YOLU, ESME_1, EŞME SK., EŞME YOLU SK., SAADET SK., ŞABAN DİŞLİ, TEPECIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT mahallelerinde 1904. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, SARIGAZI, SARIGAZİ mahallelerinde 3202., 4301., 4304., 4305., 4309., 4312., 4316., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA KÖYÜ YOLU, HIRKA SK., İsimsiz115, KAVAKLAR, SARIGAZI, SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde BAYAT, BAYAT SK., KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1304 NOLU, 1312 NOLU SK., 1313 NOLU SK., 1318 NOLU SK., 1405 NOLU SK., 1414 NOLU SK., ATAR SK., YENİ ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1327 NOLU SK., 1328 NOLU, 1328 NOLU SK., 1329 NOLU SK., 1344 NOLU SK., 1355 NOLU, 1355 NOLU SK., ALTAY SİTESİ, BERNA SK., CÖMERT, DERYA, GÜLER SK., GÜLHAN SK., KANDİL SK., KEMER SK., YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1248 NOLU SK., 1250 NOLU, 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1257 NOLU SK., 1276 NOLU SK., 1278 NOLU, 1279 NOLU, 1279 NOLU SK., 1280 NOLU, 1280 NOLU SK., DEVOGLU CD., DEVOĞLU CD., KADİR SK., OTLAK SK., SANAYI, SANAYİ CD., TEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1138 NOLU SK., 1140 NOLU SK., 1141 NOLU SK., 1142 NOLU SK., 1143 NOLU SK., 1144 NOLU SK., 1145 NOLU SK., 1146 NOLU SK., 1147 NOLU, 1147 NOLU SK., 1148 NOLU SK., 1149 NOLU, 1149 NOLU SK., 1152 NOLU SK., 1156 NOLU, 1164 NOLU SK., 1166 NOLU, 1166 NOLU SK., 1167 NOLU SK., 1542 NOLU SK., 1543 NOLU SK., 1544 NOLU SK., 1545 NOLU SK., 1546 NOLU SK., 8. SK., ARI SK., BEYAZ SK., BÜYÜK ÇIKMAZ SK., ÇİMEN SK., DAĞLI SK., DOĞAN SK., DUT SK., EMİR SK., İRFAN SK., KOZA, KOZA SK., MAHSUN, OKAN SK., PAZAR SK., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK, ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER ÇOCUK VE, ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., TERAZİ SK., TURAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, TUZLA mahallelerinde 1249 NOLU, 1251 NOLU, 5010 NOLU SK., HAL, HAL CD., HAL. CD., KÖYİÇİ CD., OLGUN, YAREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR, YAHYALAR mahallelerinde 1321 NOLU SK., 1473 NOLU SK., 1477 NOLU SK., 1479 NOLU SK., 1482 NOLU SK., DARABA SK., DAYI, DAYI SK., DİLER SK., ER SK., GÜLSER SK., ITIR SK., KONCA SK., PAK, PAK SK., PİRİNÇ SK., ŞEBBOY SK., TEŞVİKİYE SK., UZAY, UZAY SK., YEGENLER, YEĞENLER PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TUZLA mahallelerinde 1230 NOLU, 1230 NOLU SK., 1231 NOLU, 1232 NOLU, 1232 NOLU SK., 1234 NOLU, 1234 NOLU SK., 1260 NOLU, ALPARSLAN TÜRKES, BULAN SK., IŞIL SK., NERGİZ SK., T.AHMET EFENDİ SK., TARIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, TUZLA mahallelerinde 1223 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 1225 NOLU SK., 465 NOLU SK., 466 NOLU SK., 467 NOLU SK., 470 NOLU, 472 NOLU SK., 473 NOLU SK., 474 NOLU SK., BESIK SK., BEŞİK SK., ÇIKRIKÇI SK., DEVOGLU, DUMAN SK., DUTLU, İSMET İNÖNÜ CD., SAVAS, SAVAS CD., SAVAŞ CD., YARDIMCI SK., ZEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1303 NOLU SK., 1304 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1311 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1404 NOLU, 1404 NOLU SK., 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., ADASLAR, ADAŞLAR SK., GAZELLER CD., GÜLER, GÜZELLER, GÜZELLER SK., HAYAT SK., KIBRIS, KIBRIS SK., MESUDİYE SK., SAADET, SEÇKIN, SEÇKİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 18 Şubat Salı 13:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., FIKRET, FİKRET SK., GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.