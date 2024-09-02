18 yaşındaki genç kendini vurdu: Cesedi arazide bulundu!
Batman’da boş arazide erkek cesedi bulundu. Arazide cesedi bulunan 18 yaşındaki Ali İhsan Savur’un kendini vurduğu belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde yerde hareketsiz yatan Ali İhsan Savur’un (18) silahla kendini vurduğu belirlendi. Savur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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