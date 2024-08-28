İzmir'de dehşet anları: Pompalı tüfekle rastgele ateş açıp, ardından intihar etti!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin balkonunda pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açan Enes Kartal (26), bir süre sonra aynı silahla intihar etti.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:58
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Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 2931 Sokak'ta, saat 13.00 sıralarında evinin balkonuna çıkan Enes Kartal, henüz belirlenemeyen bir nedenle pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı.

Kartal'ın balkonda görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede önlem alınırken, bölgeye Özel Harekat polisleri ile keskin nişancılar yönlendirildi.

İKNA EDİLEMEDİ, İNTİHAR ETTİ!

Polisin 1 saatlik ikna çalışmalarının ardından Enes Kartal, pompalı tüfekle intihar etti. Olayı gören Kartal'ın yakınları, sinir krizi geçirdi.

Yapılan incelemenin ardından Enes Kartal'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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