18 yaşındaki Gülcan akıma kapılarak hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Gülcan Bilici yaşamını yitirdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesi'nde yaşayan Gülcan Bilici (18), gece saatlerinde su ısıtıcısından kaynaklanan elektrik akımına kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Bilici'nin cenazesi, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Etiketler: #Yüksekova #Elektrik akımı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Savunmasına katılmazsam namerdim’
- Bozdağ, AKP’li Osman Gökçek’i yalanladı!
- Zorlu Holding'ten Cem Köksal'ın yerine 'eski' atama!
- İmamoğlu'nun ifadesi Cumhuriyet'te!
- Bakan Ersoy’un eşinden ‘destek’ geldi!
- ‘Affedebileceğim bir şey değil’
- 'Ordunun yeni Türkçe sözcüsü eski bir gangster'
- 'Suç işleyenler ceza çekecek, öyle ateşkes falan değil'
- Sigara fiyatlarına dev zam: Tarih verildi!
- Cahit Berkay'dan tepki: Cenazede büyük saygısızlık!