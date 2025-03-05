18 yaşındaki Gülcan akıma kapılarak hayatını kaybetti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Gülcan Bilici yaşamını yitirdi.

18 yaşındaki Gülcan akıma kapılarak hayatını kaybetti
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 14:25

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Güngör Mahallesi'nde yaşayan Gülcan Bilici (18), gece saatlerinde su ısıtıcısından kaynaklanan elektrik akımına kapıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Bilici'nin cenazesi, Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.


Etiketler: #Yüksekova #Elektrik akımı

İlgili Haberler

Çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı, kurtarılamadı

Çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı, kurtarılamadı
Elektrik teknisyenleri akıma kapıldı: 1'i ağır 3 yaralı

Elektrik teknisyenleri akıma kapıldı: 1'i ağır 3 yaralı
Şanlıurfa’da feci olay: Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı

Şanlıurfa’da feci olay: Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler