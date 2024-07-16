Çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı, kurtarılamadı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Çiçek Mahallesi’nde Seçkin Şahin, evlerinin yanındaki elektrik direğine çıktı. Yakınları, Şahin’i direkten indiremeyince 112’yi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, şahsı direkten indirmek için merdiven uzatmaya çalıştığı sırada Şahin, akım bulunan elektrik teline temas ederek akıma kapıldı.
Sağlık ekiplerinin çabası, genci hayata döndürmeye yetmedi. Olay yerinde yaşamını yitiren gencin cenazesi Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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