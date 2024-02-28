Şanlıurfa’da feci olay: Tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı

Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:10

Güncelleme: 28.02.2024 - 17:11

Şanlıurfa’nın Birecik ilçe çıkışında yer alan Araç Muayene İstasyonu yanında, 17 yaşındaki Emir Hüseyin A. elektrik arızasını onarmak için yüksek gerilim hattı direğine tırmandı.

Çevredekilerin “DEDAŞ yetkililerine haber verdik, onlar gelip yapar, sen çıkma” uyarılarına aldırış etmeyen genç, demir direğin tepesine çıktığında akıma kapıldı.

ALEVLERİ BİR YURTTAŞ SÖNDÜRDÜ

Direkte asılı kalan genç alev almaya başladı. Hayatını tehlikeye atan bir yurttaş, demir direğe tırmanarak yanan gencin üzerindeki alevleri söndürdü.

Olay yerine giden ekipler, genci araç merdiveni yardımıyla indirip sağlık ekiplerine teslim etti. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.