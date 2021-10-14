18 yaşındaki Kerim, keser ve bıçak darbeleriyle öldürüldü
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kerim Sankur (18), evlerinin kilerinde öldürülmüş halde bulundu.
Patnos ilçesi Yalçınkaya köyünde dün gece kilerin anahtarını alıp evden çıkan Kerim Sankur'un sabah saatlerinde geri dönmediğini fark eden ailesi aramaya çıktı. Kerim'i kilerde kanlar içinde bulan ailesi, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri, Kerim Sankur'un bıçak ve keser darbeleriyle öldürüldüğünü belirledi.
Kerim Sankur'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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