Türkiye Ata Emre Akman cinayetini konuşurken... İstanbul Esenyurt'ta yol kavgasında kurye bıçaklandı!
Esenyurt’ta motokurye ile yol tartışması yapan şahıslar, kuryeyi cadde ortasında darbetti. Ortalığın birbirine girdiği kavgada kurye bıçaklanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde, dün akşam saatlerinde cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü ile motokurye arasında yol tartışması çıktı.
Tartışma giderek büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. İki taraf birbirine girerken, sürücü ve yanındaki kişiler kuryeyi darp etmeye başladı. Aralarından bir kişi ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı.
İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
"5-6 KİŞİ DÖVMÜŞLER"
Olayla ilgili konuşan esnaf Sadık Doğan, “İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler. Ardından polis ve ambulans geldi. Yaralı ambulansla götürüldü. Bıçaklı bir olaydı” dedi.
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