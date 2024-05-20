Kocaeli'nde kadın cinayeti! Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen genç kadın katledildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde T.A'nın, birlikte alkol aldığı Rümeysa ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine korkutmak için boynuna ip bağladığı ve tartakladığı, genç kızın bu sırada baygınlık geçirdiği ortaya çıktı. T.A'nın genç kadının öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak için kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın 100 metreden uçuruma düştüğü bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:55
Kocaeli'nde kadın cinayeti! Cinsel ilişki teklifini kabul etmeyen genç kadın katledildi
Abone Ol google-news

Halıdere eski köy yolu caddesinde kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında  Rümeysa Meriç Özcan'ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Özcan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında T.A., E.K., Y.A. isimli erkekler ile C.Ç. ve K.N. isimli kızları gözaltına aldı. Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı.

ÖLDÜĞÜNÜ SANMIŞ

T.A., E.K., Y.A., C.Ç., K.N.  ve Rümeysa Meriç Özcan'ın cumartesi günü akşam saatlerinde buluştukları ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi. T.A'nın bir süre sonra Rümeysa Meriç Özcan'ı da yanına alarak kamyonetle Yukarı Hereke bölgesine hareket ettikleri, T.A'nın bu ıssız bölgede Rümeysa Meriç Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan'ı tartakladığı bildirildi. Rümeysa'nın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı.

5 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi.


kadın cinayeti haberleri kocaeli haberleri

İlgili Haberler

Bir ayda 32 kadın cinayeti!

Bir ayda 32 kadın cinayeti!
Kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü

Kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü
Marmaris'te kadın cinayeti: Bıçaklanarak öldürüldü!

Marmaris'te kadın cinayeti: Bıçaklanarak öldürüldü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama: 5'i asker 7 yaralı

Jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama: 5'i asker 7 yaralı
Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete’nin doğum gününü kutladı

Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete’nin doğum gününü kutladı
Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu

Bizans dönemine ait mezarın bulunduğu bölge sit alanı oldu
Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi

Yumurtadan çıkan angut yavruları sulak alanda görüntülendi
Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı: AKP’de ‘sokak hayvanları’ zirvesi!

Erdoğan ‘bu iş çığrından çıktı’ diyerek kızdı: AKP’de ‘sokak hayvanları’ zirvesi!
Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık

Cilt bakım cihazıylarıyla 100 milyonluk kaçakçılık
Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı

Yüzde 50 faiz cazip mi? Prof. Dr. Hakan Kara açıkladı
Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak

Kredi kartı ödemelerinde yeni dönem! Şifresiz, parmak izi okutarak yapılacak