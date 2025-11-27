18 yaşındaki Neslinur, zehirlenme şüphesiyle can vermişti: Savcılık soruşturma açtı

Muğla Valiliği, Seydikemer'de 18 yaşındaki Neslinur T'nin hayatını kaybetmesine yol açan zehirlenmenin sebebinin tetkikler sonucunda netleşeceğini, savcılığın da konuya ilişkin soruşturma başlattığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Seydikemer'de evlerinde rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 kardeşten Neslinur T'nin (18) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

TAVUĞU SATAN MARKETTEN ÖRNEKLER ALINDI

18 yaşındaki Neslinur T.'nin zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından, kardeşleriyle tükettiği tavuğu satan marketten örnekler alındı. Aynı gün evde yapılan boyanın akciğer rahatsızlığı bulunduğu bildirilen Neslinur'un ölümünde etkisi olup olmadığı da araştırılıyor.

Diğer iki kardeşin tedavilerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmış olup, zehirlenme sebebi yapılan tetkik, analiz ve adli tıp raporları sonucunda netleşecektir.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Seydikemer Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerimizin konuya ilişkin çok yönlü çalışmaları devam etmektedir."