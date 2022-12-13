18 yaşındaki Zuhal'i vuran polis memuru tutuklandı

13 Aralık 2022 Salı, 10:23

Beyoğlu'nda Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta dün meydana gelen olayda, 7 ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı.

BABAANNESİNİ ZİYARETE GİTMİŞ

Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki takip, Yay Sokak'a kadar devam etti. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis memuru, şüphelilere doğru ateş etti.

Babaannesinin evine ziyarete gelen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Zuhal Ebrar Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından iki polis memurları gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından polis memurları adliyeye sevk edildi.

BİR POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadelerinin ardından polis memuru A.D. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer polis memuru ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Hakimlikçe polis memuru A.D. tutuklandı.