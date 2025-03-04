18 yıl 34 ay hapisle aranıyordu: Bodrum'da yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 18 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

18 yıl 34 ay hapisle aranıyordu: Bodrum'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:52

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

"Yağma" suçundan 18 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Hapis Cezası #hapis

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