18 yıl 34 ay hapisle aranıyordu: Bodrum'da yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde hakkında 18 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
"Yağma" suçundan 18 yıl 34 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Hapis Cezası #hapis
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