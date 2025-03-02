7 yıl 11 ay hapisle aranıyordu: Jandarma operasyonuyla yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

7 yıl 11 ay hapisle aranıyordu: Jandarma operasyonuyla yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:16

Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması için sorumluluk bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlce Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli olarak ’bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şüpheli Nazilli İlçesi Dereağzı Mahallesi’nde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #hapis #Hapis Cezası

İlgili Haberler

Abdüllatif Şener'in oğluna müebbet hapis cezası verildi

Abdüllatif Şener'in oğluna müebbet hapis cezası verildi
Saklandığı adrese baskın! 21 yıl 2 ay hapisle aranıyordu: Gaziantep'te yakalandı

Saklandığı adrese baskın! 21 yıl 2 ay hapisle aranıyordu: Gaziantep'te yakalandı
Ünlü mimar Turgut Toydemir'in ölümüne neden olan polise müebbet hapis istemi

Ünlü mimar Turgut Toydemir'in ölümüne neden olan polise müebbet hapis istemi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler