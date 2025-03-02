Kırıkkale’de yakalandı: 4 yıl hapisle aranıyordu...

Kırıkkale’de "basit yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de yakalandı: 4 yıl hapisle aranıyordu...
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:34

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Çerikli Beldesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (25) yakalandı.

"Basit yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü. işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.


Etiketler: #Kırıkkale

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