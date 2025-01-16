18 yıl önceki olaylar aydınlanıyor... Müge Anlı'da şoke eden cinayet itirafı: 'Halayı ben boğdum'

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini söyleyen Sabri Önel, polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Polisteki ifadesinde, "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" diyen Önel, tutuklandı.

18 yıl önceki olaylar aydınlanıyor... Müge Anlı'da şoke eden cinayet itirafı: 'Halayı ben boğdum'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 14:40

Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı'nın programında bir cinayet daha aydınlatıldı. 18 yıl önce ortadan kaybolan Zekiye Aydın’ın ölümüne ilişkin çarpıcı itiraflar ortaya çıktı.

Müge Anlı'ya başvuran Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin babalarının, anneleri Nezaket Uyur'u öldürdüğünü iddia etmesiyle başlayan olaylar zincirinde, başka cinayetler de aydınlanmaya başladı.

CİNAYETLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI

Müge Anlı'nın programında, Nezaket Uyur’un kaybolmasıyla ilgili olarak ihbar kabul edilen ifadeler sonrası, Nezaket'in eşi ve Yusuf ile kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak olayların burada bitmediği anlaşıldı. Yeni gelen bilgiler, bir başka kayıp kadın Zekiye Aydın'ın da cinayete kurban gittiğini gösterdi.

CANLI YAYINDA ŞOK İTİRAF

Programın ilerleyen bölümlerinde, olaylarda adı geçen Sabri Önel, Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı’nın cenazelerinin yerini bildiğini itiraf etti. Jandarma ekipleri, canlı yayında Sabri’yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

ZEKİYE AYDIN CİNAYETİNDE ŞÜPHELİ AÇIKLAMALAR

18 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın’ı öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel, talihsiz kadını boğarak öldürdüğünü söyledi. Önel ayrıca, cinayet için azmettirici olarak Adil Önel’in ismini verdi.

CİNAYET VE GASP İDDİALARI

Olayların merkezindeki Adil Önel’in, Zekiye Aydın’ın evini gasp ettiği ve olaylara karıştığı iddia edildi.


Etiketler: #Müge Anlı

İlgili Haberler

Müge Anlı'da kan donduran zincirleme cinayetler: 'Böylesini ilk kez görüyorum'

Müge Anlı'da kan donduran zincirleme cinayetler: 'Böylesini ilk kez görüyorum'
Müge Anlı'da ortaya çıkan 'Nezaket Uyur' cinayetinde korkunç ayrıntılar

Müge Anlı'da ortaya çıkan 'Nezaket Uyur' cinayetinde korkunç ayrıntılar
Esra Erol'da programında şaşırtan çıkış: 'Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım'

Esra Erol'da programında şaşırtan çıkış: 'Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler