18 yıl önceki olaylar aydınlanıyor... Müge Anlı'da şoke eden cinayet itirafı: 'Halayı ben boğdum'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 14:40

Güncelleme: 16.01.2025 - 14:57

Türkiye'nin gündemine oturan Müge Anlı'nın programında bir cinayet daha aydınlatıldı. 18 yıl önce ortadan kaybolan Zekiye Aydın’ın ölümüne ilişkin çarpıcı itiraflar ortaya çıktı.

Müge Anlı'ya başvuran Habibe, Nebile ve Sebile kardeşlerin babalarının, anneleri Nezaket Uyur'u öldürdüğünü iddia etmesiyle başlayan olaylar zincirinde, başka cinayetler de aydınlanmaya başladı.

CİNAYETLER ZİNCİRİ ORTAYA ÇIKTI



Müge Anlı'nın programında, Nezaket Uyur’un kaybolmasıyla ilgili olarak ihbar kabul edilen ifadeler sonrası, Nezaket'in eşi ve Yusuf ile kardeşleri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak olayların burada bitmediği anlaşıldı. Yeni gelen bilgiler, bir başka kayıp kadın Zekiye Aydın'ın da cinayete kurban gittiğini gösterdi.

CANLI YAYINDA ŞOK İTİRAF



Programın ilerleyen bölümlerinde, olaylarda adı geçen Sabri Önel, Zekiye Aydın ve Nezaket Kışı’nın cenazelerinin yerini bildiğini itiraf etti. Jandarma ekipleri, canlı yayında Sabri’yi ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.

ZEKİYE AYDIN CİNAYETİNDE ŞÜPHELİ AÇIKLAMALAR



18 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın’ı öldürdüğünü itiraf eden Sabri Önel, talihsiz kadını boğarak öldürdüğünü söyledi. Önel ayrıca, cinayet için azmettirici olarak Adil Önel’in ismini verdi.

CİNAYET VE GASP İDDİALARI



Olayların merkezindeki Adil Önel’in, Zekiye Aydın’ın evini gasp ettiği ve olaylara karıştığı iddia edildi.