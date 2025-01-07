Müge Anlı'da kan donduran zincirleme cinayetler: 'Böylesini ilk kez görüyorum'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 13:11

Güncelleme: 07.01.2025 - 13:12

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Nezaket Uyur'un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı.

Nezaket Uyur'u eski eşi Yusuf ve ölmeden önce kendisine tecavüz eden kayınbiraderleri öldürdüklerini itiraf etti.

"KARDEŞLERE YARDIM ETTİ" İDDİASI

Nezaket Uyur'un cinayeti ile ilgili adı geçen bir başka isim Nihat Önel'di. Şu anda Sinop cezaevinde olduğu bilinen Nihat Önel'in o dönem kardeşlere yardım ettiği iddia edildi.

Nihat'ın Nezaket'in eski eşi Yusuf'un köylüsü olduğu ortaya çıktı. Tam da Nezaket'in kaybolduğu 2004 - 2005 yıllarında Nihat'ın, abisi Adil'in 17-18 yaşlarındaki dini nikahlı eşini ortadan kaldırdığı iddia edildi.

Dünkü yayında eş zamanlı olarak öldürülen 2 kadının yanı sıra Zekiye halanın da kayıplara karıştığı iddia edilmişti. Müge Anlı kaybı bugünkü yayında doğruladı.

ZEKİYE AYDIN'DAN HABER ALINAMIYOR

Zekiye haladan da aynı şekilde haber alınamadığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Adil'in öldürdüğü isimlerden biri de halaları Zekiye Aydın'dı. Aydın'ın maddi durumu nedeniyle ortadan kaldırıldığı iddia edildi.

"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Yurt dışına kaçtığını söylenen Zekiye Aydın'ın kocası ve evlatlığının da öldürüldüğü iddialar arasına yerleşti.

Nezaket cinayeti ile ilgili konuşan gizli tanık, bu olayında dışında başka cinayetlerin işlendiğini söyledi. Olayda 6 kişinin faili meçhul cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Müge Anlı, "20 yıldır yaptığım bu programda böylesini ilk kez görüyorum" diye konuştu.