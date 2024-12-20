Esra Erol'da programında şaşırtan çıkış: 'Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım'

Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:34

Güncelleme: 20.12.2024 - 13:34

ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programı, Ekim ayından bu yana kayıp 22 yaşındaki Fatih Aydın'ın bulunması için yoğun bir çaba gösteriyor. Genç yaşında kayıplara karışan Fatih'in durumu, hem ekran başındakileri hem de programa katılan ailesini derinden etkiledi. Ancak olay, ailenin çelişkili açıklamaları nedeniyle daha karmaşık bir hal aldı.

Fatih Aydın'ın annesi Rabia ve babası Mahmut Aydın'ın süreç boyunca çelişkili ifadelerde bulunması, arama çalışmalarının ilerlemesini zorlaştırdı. Bu durum üzerine Esra Erol, geçtiğimiz yayında baba Mahmut Aydın'ın üzerine giderek olayı aydınlatmaya çalıştı.



"BİZİ OYALAMA"

Ancak Mahmut Aydın'ın sözleri, hem stüdyo atmosferini hem de ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Baba Mahmut Aydın, programda Esra Erol'a, "Seni biraz kızdıracağım. Kızdırayım mı?" diyerek beklenmedik bir çıkışta bulundu.



Ardından, "Sen bulamıyorsun. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz. Bizi oyalama. Bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım. Başka programlara gidelim" diyerek ünlü sunucuya tepki gösterdi.

Bu sözlerin ardından yayın bir süreliğine kesildi.

Ancak Esra Erol'un yanıtı, sosyal medyada gündem oldu. Erol, "Emniyet ve savcılık bulamıyorsa, bütün programlar birleşsek bile Fatih'i bulamayız" diyerek Mahmut Bey'in eleştirilerine cevap verdi.

EKİM AYINDAN BU YANA SONUÇ ALINAMADI

Fatih Aydın, 7 Temmuz tarihinden bu yana kayıp. Annesi Rabia Aydın, çaresizlik içinde Esra Erol'dan yardım talep etti. Ancak aylardır süren yoğun araştırmalara rağmen, Fatih'in ne cansız bedenine ne de kendisine ulaşılabildi.

Olayın bir çözümle sonuçlanması için emniyet birimleriyle koordineli bir şekilde çalışan Esra Erol, bu zorlu vakada ailenin tutumunun çalışmalara engel teşkil ettiğini ifade etti.