18 yılda çarpıcı değişim... KONDA'dan dikkat çeken anket: 'Ramazan'da lokantalar açık olsun' diyenlerin oranı artıyor!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:50

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:55

KONDA’nın “Hayat Tarzları” isimli araştırmasında Ramazan Ayı ile ilgili ilginç sonuçlar çıktı.

Şirketin yaptığı paylaşıma göre, “Ramazan Ayı’nda lokantalar kapanmalı mı?” sorusuna evet diyenlerin oranında 2007 yılından bu yana ciddi düşüş yaşandı. 2007 yılında Ramazan Ayı’nda lokantaların açık olmasını isteyenlerin oranı yüzde 47 olurken, 2025 yılında bu oran yüzde 62’ye yükseldi.

"AÇIK KALSIN" DİYENLER YÜZDE 62'YE YÜKSELDİ

KONDA Araştırma, Ramazan ayı boyunca lokantaların açık olup olmaması konusunu vatandaşa sordu. Ankete göre lokantaların açık kalması gerektiğini düşünenlerin oranı 2007’de yüzde 48 iken, 2025’te yüzde 62’ye yükseldi.

İftara kadar kapalı olmalı diyenlerin oranı yüzde 38’den yüzde 24’e, tamamen kapalı olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 14’ten yüzde 4’e geriledi.

KONDA Araştırma Şirketi’nin yaptığı araştırmada 23 yıllık AKP iktidarı döneminde, kamusal alandaki dindarlık algısında gözle görülür bir dönüşüm gerçekleşti.

Sonuçlar, toplumun Ramazan ayındaki kamusal alan düzenlemelerine yönelik bakış açısının değiştiğini ortaya koydu. Geleneksel hassasiyetler yerine, bireysel özgürlüklere dayalı bir anlayışın öne çıkması dikkat çekiyor.

Öte yandan, birçok lokanta ve işletme, Ramazan ayında kendi işleyişine uygun şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Kimi işletmeler, iftar saatine kadar kapalı kalmayı tercih ederken, kimileri ise gün boyu hizmet sunarak farklı kesimlerden vatandaşların taleplerine yanıt veriyor.