Yorgun ve halsiz hissetmenizin sebebi olabilir: Ramazan ayında sık yapılan 8 hata

Yayınlanma: 17.03.2025 - 10:39

Güncelleme: 17.03.2025 - 10:39

Ramazan ayında gün boyu süren açlık sonrası iftar ve sahurda yapılan beslenme hataları, sindirim sorunlarından kilo alımına, enerji düşüklüğünden uyku problemlerine kadar birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Dengeli ve sağlıklı bir Ramazan geçirebilmek için beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Peki, oruç tutarken yorgun ve halsiz hissetmenizin sebebi olan yanlışlar nelerdir? İşte, Ramazan ayında sık yapılan 8 hata...

RAMAZAN AYINDA SIK YAPILAN 8 HATA

1. İftar sofrasında hızlı ve aşırı yemek yeme

Hata:

Gün boyu süren açlık sonrası hızlı ve aşırı miktarda yemek yemek, sindirim sistemini zorlar ve mide rahatsızlıklarına yol açar.

Doğru yaklaşım:

İftara su ve hurma gibi hafif yiyeceklerle başlayıp, kısa bir dinlenmeden sonra ana öğüne geçmek sindirimi kolaylaştırır. Yavaş yemek yemek ve porsiyon kontrolüne dikkat etmek önemlidir.

2. Sahuru atlamak

Hata:

Daha fazla uyumak ya da gece geç saatlerde yemek yiyip sahuru atlamak, vücudu uzun süre aç bırakır ve metabolizmayı yavaşlatır.

Doğru yaklaşım:

Mutlaka sahura kalkılmalı ve dengeli bir öğün tüketilmelidir. Protein, kompleks karbonhidrat ve sağlıklı yağ içeren besinler tercih edilmeli, gün boyunca enerji sağlayacak gıdalar tüketilmelidir.

3. Yeterince su içmemek

Hata:

Sadece iftar sırasında su içmek ve gün boyunca yeterli sıvı tüketmemek, dehidrasyona neden olur.

Doğru yaklaşım:

İftar ile sahur arasında düzenli aralıklarla su içilmeli, günlük en az 2-2.5 litre su tüketimine özen gösterilmelidir. Kafeinli içeceklerden uzak durulmalı, su ve doğal içeceklerle sıvı dengesi sağlanmalıdır.

4. Aşırı şekerli ve yağlı yiyecek tüketimi

Hata:

Ramazan ayında şerbetli tatlılar, kızartmalar ve hamur işleri sıkça tüketilir. Bu da kilo alımına, kan şekerinin hızla yükselip düşmesine ve sindirim sorunlarına yol açar.

Doğru yaklaşım:

Tatlı ihtiyacını meyveler, sütlü tatlılar ve hurma gibi sağlıklı alternatiflerle karşılamak daha doğru olur. Kızartmalar yerine fırında ya da haşlama yöntemiyle pişirilmiş yemekler tercih edilmelidir.

5. Lifli gıdalardan yetersiz beslenmek

Hata:

İftar ve sahurda lif oranı düşük besinler tüketmek, kabızlık gibi sindirim problemlerine yol açabilir.

Doğru yaklaşım:

Tam tahıllı ürünler, sebze ve meyveler, kuru baklagiller gibi lifli gıdalara mutlaka öğünlerde yer verilmelidir. Bu sayede hem sindirim sistemi desteklenir hem de tokluk süresi uzar.

6. Yetersiz protein tüketimi

Hata:

Ramazan ayında beslenmede protein kaynaklarının ihmal edilmesi, kas kaybına ve tokluk süresinin azalmasına neden olabilir.

Doğru yaklaşım:

Sahurda yumurta, süt ürünleri, peynir; iftarda ise kırmızı et, tavuk, balık gibi kaliteli protein kaynaklarına yer verilmelidir.

7. Aşırı tuz tüketimi

Hata:

Aşırı tuzlu yiyecekler iftar veya sahurda tüketildiğinde, vücutta su tutulumuna ve gün içinde daha fazla susuzluk hissine neden olur.

Doğru yaklaşım:

Tuz tüketimi minimum seviyede tutulmalı, salamura ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır.

8. Egzersiz yapmayı ihmal etmek

Hata:

Ramazan ayında hareketsiz kalmak, metabolizmanın yavaşlamasına ve sindirim sorunlarına yol açar.

Doğru yaklaşım:

İftardan 1-2 saat sonra hafif yürüyüşler ya da basit egzersizler yapmak, sindirimi kolaylaştırır ve metabolizmayı hızlandırır.