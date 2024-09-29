180 aile, İstanbul’un göbeğinde ücretsiz bostan sahibi oldu

Yayınlanma: 29.09.2024 - 19:46

Güncelleme: 29.09.2024 - 19:48

Son yıllarda şehirlerde artan betonlaşmaya karşı doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla ortaya çıkan uygulamalar yaygınlaşıyor.

Ataşehir Belediyesi ise bu hedef doğrultusunda merakla beklenen projelerinden birini daha hayata geçirdi. Başkan Onursal Adıgüzel ve ekibinin yeni dönemde 'yeşil'e yaptığı vurgu ve bu kapsamda atılan adımların sonucu olarak Ataşehir Kent Bostanları projesi ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kura çekilişi yapılıp hak sahiplerinin belirlendiği projenin açılışı ise bugün itibariyle gerçekleştirildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de katılımıyla gerçekleşen açılışta, kurada ismi çıkan 180 aileye bostan alanlarının tahsisi yapıldı. Açılış töreninde hak sahiplerine ekim yapacakları sebzelere ilişkin fidelerin yanı sıra, bahçe seti ve önlük de hediye edildi.

ŞEHİR YAŞAMININ DAYATTIĞI İZOLASYON KIRILACAK

Açılışı yoğun katılımla gerçekleşen 'Ataşehir Kent Bostanı' projesinde kurada hak sahibi olmaya hak kazanmış kişilere 6 aylık periyotlar halinde dönemsel olarak, organik ürünlerini yetiştirebilecekleri bostan alanları sağlanıyor.

Altı aylık dönemler kış ve yaz şeklinde ayrılacakken, dönem sonlarında yeni hak sahiplerinin belirlenmesi için ise yeniden kura çekilişleri yapılacak.

Aynı aileden tek bir başvurunun alındığı Kent Bostanı projesi ile iklim kriziyle mücadele ve toplumsal bilinci artırma amacı doğrultusunda şehir yaşamının sunduğu izolasyonun kırılması hedeflenirken, özellikle şehir hayatında doğayla bağlantıyı güçlendirerek, bireyler arasındaki topluluk ruhunun ise tekrardan canlandırılması amaçlanıyor.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

Toplamda 2 bin 353 kişinin başvuru yaptığı projeden yararlanacak hak sahipleri, 24 Eylül tarihinde yapılan kura çekilişiyle belirlendi. Projeye başvurmak için belirtilen şartlar arasında Ataşehir ilçe sınırlarında ikamet etmek, 18 yaş üstünde olmak ve bitki-böcek türü alerjik hastalıklara sahip olmamak gibi maddeler yer alıyor.

KENDİ SEBZELERİNİ EKEREK, ORGANİK BESLENME ŞANSINA ERİŞECEKLER

Proje kapsamında ismi kuradan çıkan 180 hak sahibi için, 1.5 x 3 metrekare büyüklüğünde sebze yatakları tahsis edildi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için atılan adımlara destek olacak projeyle, Ataşehirliler sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda kentsel tarım ve permakültür uygulamaları aracılığıyla doğaya katkıda da bulunacaklar. Kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yasaklandığı uygulama sayesinde vatandaşlar tamamen doğal yollarla sağlıklı gıdaya ulaşma imkânı elde edecek.

5 BİN FİDE ANTALYA'DAN GELDİ: BAHÇE SETİ VE ÖNLÜK HEDİYE EDİLDİ



Ataşehir Kent Bostanı projesinde ekimi yapılacak sebzelerin fideleri ise Antalya'dan sipariş verildi. Bostan alanına taşınan lahana, maydonoz, kıvırcık ve brokoli gibi çeşitli sebzelere ait 5 bin fide 180 aileye ücretsiz olarak dağıtıldı. Projede hiçbir detayı atlamayan Ataşehir Belediyesi, bostan alanları ve fidelerin yanı sıra ekim için gerekli olan önlük, kazma ve tırmık gibi alet ve ekipmanları da temin ederek bostan sahiplerine hediye etti.

BAŞKAN ADIGÜZEL'DEN AÇIKLAMA



Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, bu projenin sadece tarımsal üretimi değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da artıracağını vurguladı.

Başkan Adıgüzel, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bu dönemde, sürdürülebilir bir yaşamı teşvik etmek ve doğayla uyumlu bir kent kültürü oluşturmak adına önemli bir adım atıyoruz.

Bugün burada Ataşehir Kent Bostanı projemizin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyi, şehir hayatının yoğunluğunda kaybettiğimiz doğayla olan bağımızı güçlendirmenin bir yolu olarak görüyoruz. Ataşehir Kent Bostanı, ilçemizin farklı mahallelerinden gelen komşularımıza kendi ürünlerini yetiştirme fırsatı sunacak.

Burada, tamamen doğal yöntemlerle, kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan sağlıklı gıdaya ulaşma imkânı bulacağız. Ayrıca bu bostan, yalnızca bir tarımsal üretim alanı değil, kent yaşamının stresinden uzaklaşarak doğanın huzuruna kavuşacağımız bir alan olacak. İlk etapta 1626 başvuru onaylandı ve bugün 180 komşumuza bostan yeri tahsis ediyoruz. Bizler, kentleşmenin doğadan kopuş anlamına gelmediğini, aksine doğayla daha iç içe, sürdürülebilir bir yaşam biçimi oluşturabileceğimizi göstermek istiyoruz.

İlçemizde tarımsal üretimle uğraşan ya da uğraşmayı hayal eden herkes, bu bostanda hem kendi emeğiyle ürün yetiştirecek hem de doğayla iç içe, sosyal bir ortamda paylaşımda bulunacak. Burası yalnızca ürünlerimizi büyüteceğimiz değil, aynı zamanda dayanışma ve toplumsal bağlarımızı da güçlendireceğimiz bir yer olacak. İnanıyorum ki, Ataşehir Kent Bostanı, sadece bugün değil, gelecek kuşaklara da ilham olacak bir örnek teşkil edecek. Bu vesileyle, projemizin hayata geçmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve projeye başvurarak bu heyecana ortak olan siz değerli komşularımıza en içten dileklerimle teşekkür ediyorum.”

SOSYAL BİR BULUŞMA NOKTASI DA OLACAK

Sürdürülebilir tarımı teşvik edip yerel halkın kendi gıdasını üretme becerilerini geliştirmesine de imkan sağlayan kent bostanlarında organik sebze ve meyve yetiştirilirken, aynı zamanda kompostlama ve geri dönüşüm uygulamaları da hayata geçiriliyor.

Kent bostanları ayrıca, sosyal bir buluşma noktası olarak da önem taşıyor. Şehir sakinleri bu alanlarda bir araya gelerek hem doğayı koruma bilincini artırıyor hem de dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

YENİ BOSTAN ALANLARI YOLDA

Son yıllarda şehirlerde artan betonlaşmaya karşı doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla ortaya çıkan kent bostanlarının sayısını artırmayı planlayan Ataşehir Belediyesi, bu kapsamda özellikle boş araziler ve atıl kalmış alanları değerlendirmeye alıp, yeni bostanlar için planlama yapıyor.

