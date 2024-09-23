Ataşehir’de erkek şiddeti... Kadına sokak ortasında 3 el ateş etti!
Ataşehir’de yabancı uyruklu şahıs, sokak ortasında bir kadına 3 el ateş etti. Olayda ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, dün İstanbul’un Ataşehir ilçesi, Dicle Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, yabacı uyruklu bir erkek şahıs sokak üzerinde erkek kardeşi ile yürüyen ve eşi olduğu öne sürülen bir kadına yaklaşarak 3 el ateş etti.
Sıkılan mermiler kadına denk geldi. Vurulan kadın kanlar içerisinde yere düştü. Yabancı uyruklu şahıs silahı cadde üzerindeki bir aracın altına atarak olay yerinden kaçtı.
Kadının erkek kardeşi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde emniyet şeridiyle önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise aracın altına atılan silahı inceledi. Kadının erkek kardeşi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.
KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP İZİNİ KAYBETTİRMEK İSTEDİ
Öte yandan yabancı uyruklu şüpheli şahsın kadını vurup olay yerinden kaçtıktan sonra kıyafetlerini değiştirerek izini kaybettirmek istediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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