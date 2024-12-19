19 Aralık MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:47

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:47

MANİSA ilinde 19 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-19 2024-12-19 08:30:18.271-2024-12-19 15:30:26.285 saatleri arasında Karaali; İsimsiz35, İsimsiz34, Karaali, İsimsiz32, İsimsiz31, 302, 302, karaali, 302, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, ARAZİ, İsimsiz20, İsimsiz19, 302, KARAALİ, İsimsiz16, KARAALİ, İsimsiz14, İsimsiz13, ARAZİ, Karaali, İsimsiz10, İsimsiz9, 302, İsimsiz7, KARAALİ MURADİYE, KARAALİ, , İsimsiz211, Karaali Köyü Yolu, Karaali elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 08:30:18.271-2024-12-19 15:30:26.285 saatleri arasında Muradiye; 21. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 08:30:27.533-2024-12-19 14:30:37.031 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 08:30:27.533-2024-12-19 14:30:37.031 saatleri arasında Akgedik; akgedik toki, akgedik taki, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 11:00:51.015-2024-12-19 15:00:59.824 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-19 2024-12-19 09:00:16.505-2024-12-19 15:00:28.737 saatleri arasında Kayalıoğlu; İsimsiz91, İsimsiz87, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖLMARMARA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-19 2024-12-19 09:00:31.042-2024-12-19 15:00:39.142 saatleri arasında Değnekler; İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz10, İsimsiz18, değnekler, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, değnekler, değnekler, , Deynekler Köyü Yolu, Deynekler Köyü İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, değnekler, İsimsiz17, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-19 2024-12-19 09:00:31.042-2024-12-19 15:00:39.142 saatleri arasında Kumkuyucak; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-19 2024-12-19 09:00:35.494-2024-12-19 15:00:49.803 saatleri arasında Yeniharmandalı; İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz10, , çifte damlar, İsimsiz27, İsimsiz13, Şirin Sk., Kuruçay Çk., Güzel Sk., Gediz Sk., Gediz Cd., 1.ÇIKMAZ, Doğu Cd. 2. Çk., Doğu Cd., Cumhuriyet Cd., HACIHALİLER YOLU SOKAK, hacıhaliller yolu, İsimsiz46, İsimsiz40, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 09:00:35.494-2024-12-19 15:00:49.803 saatleri arasında Çavuşoğlu; İsimsiz42, İsimsiz15, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 09:00:41.247-2024-12-19 15:00:47.792 saatleri arasında Yeniköy; okul yolu, , Manisa Akhisar Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 11:00:51.015-2024-12-19 15:00:59.824 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz28, , güzelköy, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, güzelköy elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 11:00:51.015-2024-12-19 15:00:59.824 saatleri arasında Veziroğlu; , İsimsiz5, 1, Sakallı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-19 2024-12-19 09:30:00.889-2024-12-19 10:30:00.748 saatleri arasında Dağhacıyusuf; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-19 2024-12-19 10:00:41.101-2024-12-19 16:00:46.519 saatleri arasında Yağcılı; İsimsiz20, İsimsiz18, Yağcılı Sk., İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz1, SANAYİ, Çavuşoğlu Sk., Yaren Sk., Selvi.Sk, Savaştepe Soma Yolu, Sanayi Cd., Ordu Cd., Nergiz Sk., Milliyet Sk., Maarif Sk., Ordu Cad., Kırlı Sk., Karataş Sk., Karagöz Sk., Gül Sk., , Bahçe Sk., Benzinlik İçi Yolu, Bölükoğlu Cd., Dedeönü Sk., Doğanlar Sk., Erdal Sk., KIZILCAYER VE BOZALAN, Gül Sk., Güral Sk., Çomaklı Mvk., çomaklı mevki, Çomaklı mevki, İsimsiz139, İsimsiz135, İsimsiz121, İsimsiz110, İsimsiz101, ÇAYIRPINAR MVK., İsimsiz95, İsimsiz93, İsimsiz87, Kızılcayer ve Bozalan Küme Evleri, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, ORDU, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz26, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 10:00:41.101-2024-12-19 16:00:46.519 saatleri arasında Tabanlar; Güral Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 10:00:41.101-2024-12-19 16:00:46.519 saatleri arasında Sevişler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 10:00:41.101-2024-12-19 16:00:46.519 saatleri arasında Zafer; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 10:00:41.101-2024-12-19 16:00:46.519 saatleri arasında Küçük Güney; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 10:00:41.101-2024-12-19 16:00:46.519 saatleri arasında Kızılören; Kızılören Sk., İsimsiz11, Savaştepe Soma Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 10:00:41.101-2024-12-19 16:00:46.519 saatleri arasında Göktaş; GÖKTAŞ, İsimsiz16, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, Göktaş Sk., Göktaş Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 10:00:41.101-2024-12-19 16:00:46.519 saatleri arasında Büyük Güney; GÖKTAŞ, Göktaş Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 10:00:41.101-2024-12-19 16:00:46.519 saatleri arasında Beyce; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SELENDİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-19 2024-12-19 12:00:24.895-2024-12-19 16:00:30.521 saatleri arasında Tepeynihan; , İsimsiz19, İsimsiz1, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz9, Tepeynihan İç Yolu, Tepeeynihan İç Yolu, Tepeeynihan Köyü İç Yolu, Tepeeynihan Köyü Yolu, Tepeeynihan, Selendi Simav Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 12:00:24.895-2024-12-19 16:00:30.521 saatleri arasında Pınarlar; İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, PINARLAR, Pınarlar köyü iç yolu, Pınarlar İç Yolu, Pınarlar Köyü İç Yolu, Pınarlar Köyü Yolu, Patika, , köy içi yolu, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 12:00:24.895-2024-12-19 16:00:30.521 saatleri arasında Kazıklı; Okluisa yolu, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 12:00:24.895-2024-12-19 16:00:30.521 saatleri arasında Karataşterziler; İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz20, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, Terziler Köyü İç Yolu, Karataşterziler İç Yolu, Karataşterziler Patika Yolu, Karataşterziler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-19 2024-12-19 12:00:24.895-2024-12-19 16:00:30.521 saatleri arasında Eskin; İsimsiz63, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz22, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz21, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz51, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz1, Patika, Eskin Köyü İç Yolu, Eskin, elektrik kesintisi yaşanacaktır.