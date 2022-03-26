19 ayrı suçtan aranan hırsızlık hükümlüsü yakalandı
Beykoz'da tekstilci işadamının evine girerek hırsızlık yapan şüphelilerden Resul A. (31) yakalandı. Şüphelinin 19 ayrı suçtan arandığı ayrıca hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, şüphelinin suç ortaklarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Beykoz, Acarlar Mahallesi, Çubuklu Çiftlikyolu Caddesi'ndeki sitede 27 Temmuz 2021 tarihinde tekstil işiyle uğraşan işadamı G.A.'nın evine hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları binlerce lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı.
19 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU
Polis tarafından yürütülen soruşturmada hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Resul A., Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla polis tarafından yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin 19 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Resul A.'nın ayrıca hırsızlık suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin suç ortaklarıyla hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin yüzlerini cerrahi maskeyle kapatıp eldiven takarak hırsızlık yaptıkları görüldü.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hırsızlık Büro Amirliğinde hakkında 11 farklı ev hırsızlığı suçundan işlem yapılan şüpheli Resul A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis Resul A.'nın suç ortaklarını yakalamak için çalışmaları sürdürüyor.
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