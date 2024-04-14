19 ilde ‘Bozdoğan-25’ operasyonları: 49 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yapılan ‘Bozdoğan-25’ operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 08:35
19 ilde ‘Bozdoğan-25’ operasyonları: 49 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ‘Bozdoğan-25’ operasyonları sonucu 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 

Operasyon, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma ve terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.


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