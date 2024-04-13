Aydın’da Çember-20 operasyonu: 24 şahıs yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı olarak aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ’Çember-20’ operasyonunda 24 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:34
Aydın’da Çember-20 operasyonu: 24 şahıs yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Nisan 2024 tarihinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan Çember-20 operasyonu kapsamında 24 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında da; uyuşturucu suçundan 2, yaralama suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 2, diğer suçlardan aranan 4 ve ifadeye yönelik aranan 15 şahsın bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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