Aydın’da Çember-20 operasyonu: 24 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 11:34

Güncelleme: 13.04.2024 - 11:35

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Nisan 2024 tarihinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan Çember-20 operasyonu kapsamında 24 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 4, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında da; uyuşturucu suçundan 2, yaralama suçundan 1, dolandırıcılık suçundan 2, diğer suçlardan aranan 4 ve ifadeye yönelik aranan 15 şahsın bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan şahıslardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.