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19 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

19 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

11.07.2025 11:42:00
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AA
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19 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Kocaeli merkezli 19 ilde düzenlenen sahte internet siteleri ve sosyal medya üzerinden araç kiralama dolandırıcılığı operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından araç kiralama ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Muğla, Isparta, Antalya, Malatya, Diyarbakır, Van, Hakkari, Gaziantep, Iğdır, Trabzon, Giresun, Samsun, Ankara ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, 74 kişinin dolandırıldığını ve zanlıların hesaplarında 36 milyon lira hareketlilik olduğunu tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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